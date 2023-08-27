斗南鎮農會理事吳錦宗賄選 不服遭解職興訟敗訴

農委會去年1月間以雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗賄選判刑5月、緩刑確定，依農會法將吳錦宗解職。吳錦宗不服興訟，行政法院日前認定原處分並無違誤，判吳錦宗敗訴，可上訴。

全案緣於，吳錦宗於民國110年1月間登記參選雲林縣斗南鎮農會第19屆理事，並於同年3月初當選；吳錦宗被控於理事登記候選人期間，為助妻當選農會會員代表而賄選，一審刑事法院判刑5月，得科罰金，宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須支付公庫新台幣6萬元及參加3場法治教育課。案件未上訴，已確定。

農業委員會（現已改制為農業部）於111年1月間以吳錦宗被控賄選案件已判刑、緩刑確定為由，依農會法規定做出原處分，解除吳錦宗理事職務，並追溯自刑事判決確定日（即110年7月28日）起生效。

吳錦宗不服原處分，提起行政訴訟，主張原處分違法，農委會在110年5月4日以吳男遭檢方起訴為由，對他做第一次解職處分，經他針對第一次解職處分聲請停止執行，獲法院110年12月底裁准確定，農委會才做出本件（第二次解職）原處分。

農委會表示，吳錦宗既經刑事判決判處保護管束確定，即應喪失理事候選資格，所以解除其理事職務，此也是為維護農民權益、農會選舉公正性等公益所必要。

法院認定，本件原處分跟之前110年5月4日解職處分（以吳錦宗遭起訴為據）明顯不同，農委會在本件是以吳錦宗已遭判決有罪確定為新事證而做出原處分，因此實質上為另一個獨立的行政處分。

台北高等行政法院判決指出，農委會以吳錦宗任職斗南鎮農會第19屆理事期間，涉及賄選罪，而有受有保安處分裁判確定且執行未畢，依農業法解職規定作成原處分，解除其理事職務，認事用法，並無違誤，吳錦宗提告請求撤銷原處分，為無理由，判吳錦宗敗訴。可上訴。