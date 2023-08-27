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人妻偷吃求親戚幫掩蓋 他不僅告狀又向人夫炫耀與他妻上床

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓人妻和親戚小王（化名）是姻親關係，兩人卻私下發生兩次關係，有天林女出軌另名男性友人，請小王幫她掩飾，小王不肯，還將林女出軌事情報告給許姓丈夫，林女氣炸要小王跟許男解釋兩人關係，結果小王又自爆曾跟林女上床兩次，接連被綠的許男對林女提告求償30萬元，法院審理後判賠10萬元。

判決指出，林女和許男結婚13年，小王和林女則是工作中認識，兩人已有20多年情誼，還具有姻親身分；去年1月5日，林女到小王住處，愛慕林女多年的小王主動上前，兩人於是卸下姻親關係，在小王客廳解放自我。

事後林女疑似感到罪惡，傳訊給小王「不知道為什麼 心中總有罪惡感，我和你還是當個知心的就好」，小王則回「你還好嗎？ 抱歉」，林女稱「我沒不好很怕我們見面會怪怪的 你會嗎？」，小王則說「不會」。

接著林女又問「你是天生神力哦？還是冷感」，小王則反問「沒有啊，我跟往常一樣 守護你」，林女則回「謝謝」，小王又問「有弄很久嗎？」，林女則說「搞很久。」

在那次發生關係後２個月，林女和許男發生爭執，跑到小王家暫住，兩人想起彼此的第一次，在小王住處客廳再度發生關係，結果林女卻要小王幫她掩飾和另一名友人相處的事情，當場被小王拒絕。

沒料4天後，小王卻將林女出軌的事情告訴許男，林女和許男發生爭執後，林女又要小王跟許男坦白他們兩人的事，小王以為「坦白」是指兩人發生關係，於是小王向許男自爆曾跟林女上床兩次。

許男聽到後，發現接連被綠兩次，氣得對林女提告求償30萬元，法院審理時，林女稱小王說的都不是事實，當時她跟許男吵架後被趕出家門，是許指定她到小王家暫住，小王事後還賠償許男1萬元，不排除許男是請小王監視她，兩人搞不好是串供。

但法官發現，小王是因為將林女出軌事情告訴許男，害兩人爆發爭執甚至簽署離婚，才會賠償許男1萬元，若許男要小王作偽證，不可能是小王掏錢支付給許男。法官綜合事證，認定林女在婚姻期間與小王發生兩次性行為，判她應賠償10萬元給許男。可上訴。

林姓人妻出軌又跟姻親小王發生關係，結果小王不僅告狀還自爆，被法院判賠10萬元。圖／取自ingimage
林姓人妻出軌又跟姻親小王發生關係，結果小王不僅告狀還自爆，被法院判賠10萬元。圖／取自ingimage

出軌 提告 婚姻

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