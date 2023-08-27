陸戰女中士涉酒後騎車和自小貨車擦撞 酒測值超標法辦

海軍陸戰隊游姓女中士昨天下午1點多涉嫌酒後騎乘機車，行駛到台南市安南區郡安路五段口和自小貨車發生擦撞車禍，雙方都沒有受傷，游酒測值超標，警詢後依被依公共危險罪嫌法辦。

警方調查，游姓女中士（36歲）昨天下午1點20分沿台南市安南區海佃路一段南往北向行駛，行駛到郡安路五段口欲右轉郡安路五段，與沿海佃路一段南往北向直行的自小貨車汽車發生擦撞事故。

據了解，海軍陸戰隊游姓女中士，昨天與友人於台南市中西區康樂街聚餐飲酒，結束後該中士酒後自行騎外送機車返家途中，在安南區與自小貨車發生擦撞，警方獲報到場，經酒測後，女中士酒測值每毫升0.42毫克超標，自小貨車男駕駛酒測值零，警詢後被依公共危險罪嫌移送南檢法辦。