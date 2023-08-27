神鬼女會計趁半夜偷轉帳 2年轉走公司1176萬元

在高雄一家貿易公司任職的女會計，私下偷偷轉走公司1176萬元存款至自己帳戶，直到離職後老闆找接手會計查帳，才發現被女會計盜走千萬元，高雄地院審理後，依以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪判刑4年6月，民事部分扣除已繳回款項，女會計還要吐還1013萬餘元。

判決指出，女會計2007年起在這家貿易公司任職，負責記帳、處理會計帳目、收付款項並保管公司轉帳帳號，5年前女會計離職後，公司老闆請接手會計查核公司帳目及歷年資金流向，發現2010年至2012年間，多筆帳款出現異狀。

經過公司會計清查金流後，發現已離職的女會計透過保管的公司轉帳帳號，2年間轉走1176萬元存款至自己帳戶，蒐集資料後對女會計提告，女會計也被檢方依偽造有價證券、詐欺等罪起訴。

高雄地院審理女會計喊冤，稱她轉走的款項都是老闆自己輸入網銀帳密後同意她匯款，款項都是拿來清償她之前借給公司的債務；女會計辯護人也稱女會計確實有轉帳給公司，可見雙方本來就有金流往來，前負責人也證實女會計曾代墊款項，並不是她私自轉帳。

但法官發現，女會計73筆轉帳紀錄中，有多筆是在半夜進行，且該公司要網路轉帳，都只能透過女會計的電腦進行，若真如女會計所說轉帳是老闆自己輸入網銀帳密，那該公司老闆不就日夜都要等女會計通知，在公司電腦前完成轉帳。

另外，女會計轉走款項少則數萬元，多則高達百萬元，但女會計卻稱代墊款項多是超商購物費用而非大筆開銷，對照她轉帳的大筆金額，難想像公司有要求女會計代墊數萬元超商費用的必要性，且前一任負責人也證稱請女會計代墊的款項，當月就會結清，金額都在10萬內。

雄院法官綜合事證，認定女會計趁保管IKEY設備及網路轉帳密碼機會，將公司存款轉入自己名下帳戶，又提不出債權證據，不採信她說法，依以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪判刑4年6月，扣除已匯回的563萬餘元，剩餘未繳回613萬餘元則列不法所得沒收。