新北男推倒母親撞頭喪命 法院深夜裁定收押

新北市新莊區40歲黃姓男子，前天為了想帶母親外出吃早餐起爭執，情緒失控掌摑母親頭部，還把人推倒，造成後腦撞擊昏迷，送醫不治。黃男昨天被警方依傷害致死罪嫌移送法辦，檢察官訊後認為罪嫌重大，深夜向新北地院聲押獲准。

據了解，黃男與38歲弟弟、64歲母親同住，家中因父親早逝，兄弟倆由母親獨自扶養長大。黃母2年前中風被迫離開醫院清潔工作，長時間待於家中精神出現異樣，由兩兄弟流輪照顧。

黃男盡心竭力照顧母親，自己的健康狀況也不好，情緒焦躁易怒，今年2度輕生獲救，他24日才剛出醫院，25日上午因詢問母親：「要吃甚麼早餐？」母親回稱：「不想吃。」

母子為此爭執，黃男坦承情緒失控掌摑母親頭部、推了一把，導致母親重心不穩往後摔倒，後腦撞擊玻璃門昏厥。他趕緊扶母親到臥房床上休息，觀察近1小時，確認沒有異樣，才外出上班。

但傍晚黃男胞弟返家後，看見玻璃門碎裂，又聽到母親微弱哀號，衝進臥室赫見母親後腦流血，緊急向119求助，婦人送醫急救無效宣告死亡。檢察官昨晚複訊後，認為黃男涉犯傷害致死罪，罪嫌重大，且爭執過程仍有疑點待釐清，向新北地院聲請羈押獲准。