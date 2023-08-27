影／桌遊館暗藏賭博交易 南警破獲德州撲克賭場法辦
台南市中西區民生路某桌遊館，平日以德州撲克等牌技運動為號攬客，但私下涉嫌經營德州撲克賭博，警方昨天凌晨前往查緝，查扣賭資1萬5000元、賭具、點鈔機、監視器。警詢後將黃姓負責人、黃姓店長、林姓荷官、張姓店員4人依涉嫌營利賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦；黃姓賭客等6人依違反社會秩序維護法裁罰。
這家桌遊館今年5月曾因股東債務糾紛，發生有莊姓男子涉開車衝撞毀損大門，市警二分局迅速將莊嫌緝捕到案並依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。對該場所掛羊頭賣狗肉賭博行為成立專案小組積極深入追查。經長時間縝密蒐證、曾於7月底申請搜索票，恰因杜蘇芮颱風來襲攪局，無客人光顧生意不佳而暫緩執行。
員警不氣餒，持續監控8月25日再度聲請搜索票，26日凌晨零點30分執行搜索查緝，當場查獲黃姓等6名男姓賭客正同桌從事德州撲克之賭博行為，並有該店黃姓店長(33歲)、林姓女荷官(21歲)、張姓男店員(40歲)3人在場，經警帶回調查，並通知黃姓負責人(37歲)到案。
桌遊館採會員制，並有提供檳榔、飲料來供客人使用，且可以現金來兌換同等籌碼(1：1)牌技賭博遊戲，計有德州撲克、妞妞、三公、百家樂等各種玩法，每次下注輸贏後由荷官抽取5％抽頭金來營利。
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