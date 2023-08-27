快訊

台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

美博士後薪資減半回台卻卡關 新進助理教授該學會2件事

戴蘋果降噪耳機睡覺被「來電鈴聲」嚇醒失眠！內行人「2設定」直接睡翻了

彰化工人買汽油對妻揚言「燒工廠」一理由獲判無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣凃姓工人因工作狀況不佳，去年7月間酒後到加油站買汽油，並在家裡分裝，還跟妻子告知，欲對廠商放火，凃妻報警後，凃男被依預備放火等罪起訴，不過一、二審都認定，凃僅有分裝汽油動作，沒有其他彰顯故意放火的行為，判凃無罪確定。

判決指出，彰化縣凃姓男子是一家工廠的員工，因工作狀況不佳，去年7月22日深夜，前往加油站購買170元的95無鉛汽油，隔天凌晨零時許，在住家將汽油分裝到一個寶特瓶、兩個高粱酒瓶內，還跟妻子告知對工廠的不滿，欲放火洩憤。

凃妻聽到後擔心丈夫真的在家或前往工廠縱火，因此報警，警方查扣裝有汽油的寶特瓶等物品。

凃男否認涉案，辯稱沒有實際要放火，只是一時衝動，跑去加油站買汽油，跟妻子說要對工廠放火，「只是念一下」，不會真的去做，也沒有要讓妻子擔心害怕。

一審勘驗警員前往現場查處的密錄器發現，凃男在警員到場後，只有抱怨工作、客戶，跟自己情緒沒法發洩，還埋怨妻子報警，導致他要去警局做筆錄，還多一條案底等語，但全程都沒有提到要點燃汽油縱火，或是欲對妻子有加害的行為。

一審也認為，檢視整起案件，凃男只有購買、分裝汽油，沒有其他進一步足以彰顯凃有故意放火的行為，例如準備好引火工具、或將汽油載往工廠附近潑灑等，認定不構成預備放火罪，判無罪。

全案上訴台中高分院後，二審也採取相同認定認為凃男不構成預備放火罪，全案確定。

彰化縣凃姓男子對工作不滿，買好汽油向妻揚言要放火，台中高分院判無罪確定。圖／本報資料照
彰化縣凃姓男子對工作不滿，買好汽油向妻揚言要放火，台中高分院判無罪確定。圖／本報資料照

加油站

延伸閱讀

彰化加點愛庇護工場今開張 汽車美容到咖啡飲品通通有

天氣炎熱宜蘭抓斗車路上起火 趕緊停加油站用洗車水滅火

彰化第二例登革熱本土病例 北彰化男子在高雄市感染

雲林、台中髒亂工廠囤10噸料猛製私菸 劣質菸1包賣40元狂銷撈暴利

相關新聞

網咖被當旅館挨罰 法院撤銷

台中快樂鳥電競館設有獨立包廂、淋浴間，吸引不少人專程上門體驗「住宿」，被檢舉非法經營旅館業務，遭台中市府開罰卅萬元並勒令...

他不滿女友提分手在社群網站曝她露胸照 賠35萬逃牢獄

基隆市一名男子不滿女友提出分手要求，在臉書某社群網站張貼女友露胸私密照片，並公布連結密碼，貼文權限設定為公開，讓不特定多...

影／債務糾紛 南警逮5人法官裁押主嫌3人羈押禁見

45歲凃姓男子等5人不滿童姓被害人積欠他200萬元後，涉嫌將童押走12天，童被迫簽下3千萬元本票才獲釋...

彰化工人買汽油對妻揚言「燒工廠」一理由獲判無罪確定

彰化縣凃姓工人因工作狀況不佳，去年7月間酒後到加油站買汽油，並在家裡分裝，還跟妻子告知，欲對廠商放火，凃妻報警後，凃男被...

小弟未成年深夜想打撞球遭拒 明仁會幹部不滿砸店被逮

竹聯幫明仁會新店分會兩名少年，日前深夜到台北市文山區一處撞球場消費，但店家以兩人未成年為由婉拒入場，23歲汪姓新店分會副...

「我會朝你開槍」男持刀侵門踏戶 連日恫嚇3人下場曝光

高雄林姓男子去年未經同意，無故侵入與他有過節的林姓男子家中，持折疊刀向對方嗆聲「我會朝你開槍」；另外，當天下午向李姓友人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦