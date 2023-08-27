彰化工人買汽油對妻揚言「燒工廠」一理由獲判無罪確定

彰化縣凃姓工人因工作狀況不佳，去年7月間酒後到加油站買汽油，並在家裡分裝，還跟妻子告知，欲對廠商放火，凃妻報警後，凃男被依預備放火等罪起訴，不過一、二審都認定，凃僅有分裝汽油動作，沒有其他彰顯故意放火的行為，判凃無罪確定。

判決指出，彰化縣凃姓男子是一家工廠的員工，因工作狀況不佳，去年7月22日深夜，前往加油站購買170元的95無鉛汽油，隔天凌晨零時許，在住家將汽油分裝到一個寶特瓶、兩個高粱酒瓶內，還跟妻子告知對工廠的不滿，欲放火洩憤。

凃妻聽到後擔心丈夫真的在家或前往工廠縱火，因此報警，警方查扣裝有汽油的寶特瓶等物品。

凃男否認涉案，辯稱沒有實際要放火，只是一時衝動，跑去加油站買汽油，跟妻子說要對工廠放火，「只是念一下」，不會真的去做，也沒有要讓妻子擔心害怕。

一審勘驗警員前往現場查處的密錄器發現，凃男在警員到場後，只有抱怨工作、客戶，跟自己情緒沒法發洩，還埋怨妻子報警，導致他要去警局做筆錄，還多一條案底等語，但全程都沒有提到要點燃汽油縱火，或是欲對妻子有加害的行為。

一審也認為，檢視整起案件，凃男只有購買、分裝汽油，沒有其他進一步足以彰顯凃有故意放火的行為，例如準備好引火工具、或將汽油載往工廠附近潑灑等，認定不構成預備放火罪，判無罪。