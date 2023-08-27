聽新聞
test
0:00 / 0:00

網咖被當旅館挨罰 法院撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中快樂鳥電競館設有獨立包廂、淋浴間，吸引不少人專程上門體驗「住宿」，被檢舉非法經營旅館業務，遭台中市府開罰卅萬元並勒令停業，業者不服提行政訴訟；法院認為，上網者沉迷網咖屬常見，業者提供舒適空間供暫時休息，非經營旅館業務，判決撤銷原處分。

快樂鳥豐原店被檢舉未領取旅館業登記證卻經營旅館業務，二○二二年八月間，台中市觀旅局發現，館內除網咖還有二十間包廂、二間淋浴間，認定有收費提供不特定人住宿或休息，以違反發展觀光條例裁罰卅萬元。

電競館主張，未「收費提供住宿服務」。包廂區提供被枕、淋浴間及盥洗用具收費，是考量消費者常通宵達旦，且包廂區和旅館房有諸多重大差異，沒有私密性。另櫃檯人員可隨時進入，警察臨檢也立即配合開門。

台中市觀旅局抗辯稱，綜合檢舉資料、稽查事證，網路評價，認為電競館已備妥住宿相關硬體設施，可隨時從事對旅客提供住宿休息業務，處罰無違誤。

台中高等行政法院調查，，上網者沉迷網咖實屬常見，業者提供一次性盥洗用品賺取利潤也合理。若以此認定經營旅館業務，顯屬率斷，過分干預業者提供舒適空間，判撤銷原處分。

住宿 台中市

延伸閱讀

台中網咖包廂太舒適被當「旅館」開罰30萬 法院撤銷：過分干預

耳目一新！台中濱海自行車道新亮點 「琴動濱海橋」繽紛登場

黃偉哲分享必比登台南36間店「交通攻略圖」 網友暴動

台中潭雅神綠園道戰車公園優化 增顯在地軍事、鐵道文化

相關新聞

網咖被當旅館挨罰 法院撤銷

台中快樂鳥電競館設有獨立包廂、淋浴間，吸引不少人專程上門體驗「住宿」，被檢舉非法經營旅館業務，遭台中市府開罰卅萬元並勒令...

他不滿女友提分手在社群網站曝她露胸照 賠35萬逃牢獄

基隆市一名男子不滿女友提出分手要求，在臉書某社群網站張貼女友露胸私密照片，並公布連結密碼，貼文權限設定為公開，讓不特定多...

小弟未成年深夜想打撞球遭拒 明仁會幹部不滿砸店被逮

竹聯幫明仁會新店分會兩名少年，日前深夜到台北市文山區一處撞球場消費，但店家以兩人未成年為由婉拒入場，23歲汪姓新店分會副...

「我會朝你開槍」男持刀侵門踏戶 連日恫嚇3人下場曝光

高雄林姓男子去年未經同意，無故侵入與他有過節的林姓男子家中，持折疊刀向對方嗆聲「我會朝你開槍」；另外，當天下午向李姓友人...

高雄殯葬老闆教訓員工 動用私刑「棍打屁股」警2小時內送辦

高雄某殯葬36歲陳姓老闆今天上午臉書貼文，疑因離職黃姓員工執行業務不力，竟動怒以長者教訓小孩方式「打屁股」，對員工動用私...

台中網咖包廂太舒適被當「旅館」開罰30萬 法院撤銷：過分干預

台中快樂鳥電競館設有獨立包廂、淋浴間，吸引不人專程上門體驗「住宿」，卻遭檢舉非法經營旅館業務，被台中市觀旅局開罰30萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦