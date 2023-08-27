網咖被當旅館挨罰 法院撤銷

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影 台中快樂鳥電競館設有獨立包廂、淋浴間，吸引不少人專程上門體驗「住宿」，被檢舉非法經營旅館業務，遭台中市府開罰卅萬元並勒令停業，業者不服提行政訴訟；法院認為，上網者沉迷網咖屬常見，業者提供舒適空間供暫時休息，非經營旅館業務，判決撤銷原處分。

快樂鳥豐原店被檢舉未領取旅館業登記證卻經營旅館業務，二○二二年八月間，台中市觀旅局發現，館內除網咖還有二十間包廂、二間淋浴間，認定有收費提供不特定人住宿或休息，以違反發展觀光條例裁罰卅萬元。

電競館主張，未「收費提供住宿服務」。包廂區提供被枕、淋浴間及盥洗用具收費，是考量消費者常通宵達旦，且包廂區和旅館房有諸多重大差異，沒有私密性。另櫃檯人員可隨時進入，警察臨檢也立即配合開門。

台中市觀旅局抗辯稱，綜合檢舉資料、稽查事證，網路評價，認為電競館已備妥住宿相關硬體設施，可隨時從事對旅客提供住宿休息業務，處罰無違誤。

台中高等行政法院調查，，上網者沉迷網咖實屬常見，業者提供一次性盥洗用品賺取利潤也合理。若以此認定經營旅館業務，顯屬率斷，過分干預業者提供舒適空間，判撤銷原處分。