「我會朝你開槍」男持刀侵門踏戶 連日恫嚇3人下場曝光

高雄林姓男子去年未經同意，無故侵入與他有過節的林姓男子家中，持折疊刀向對方嗆聲「我會朝你開槍」；另外，當天下午向李姓友人借錢遭拒後，當晚竟傳來暴力影片，揚言雙方戰個死活；後因聯繫不上李男，隔晚竟找上李男父親威脅砸店，案經當事人提告，法院判處林男5個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，林男2020年即曾詐騙恐嚇過同姓林男的母親，遭對方報警提告，沒想到，去年1月15日，林男大膽開車闖進同姓男家中，當時對方正和家人用餐，見來者不善，從口袋取出一把黑色折疊刀。

被害人怕林男會傷害家人，起身將林男推往廚房，拿起客廳棒球棒怒斥「你要怎樣」。林男見狀退至門外，上車離去前恫嚇威脅被害人，「我一定會拿槍朝你開槍」。

由於林男1月12日才向李姓友人借了2萬3000元，15日下午接近晚餐時間，林男至李男妻子娘家再次找上李男借款，但李男表示，已無多餘錢可借，林男不死心，再拜託李男向友人借款，李男雖承諾會聯絡友人，但當晚林男再向李男詢問是否借到錢時，李男回應沒有，激起林男不滿。

「兄弟啊，你讓我感到你在裝」。林男晚間11時許用LINE對李男表達不滿，並傳送毆打影片恐嚇他，會讓他下場殘廢，還說「這口氣沒討，我不姓林」、「我們來個戰個死活，準備好了嗎」？讓李男心生畏懼。

隔日林男連絡不上李男，上網查得李男父親經營餐廳及其聯絡方式，晚餐時間致電李父，並告知他與李男之間有糾紛，當李男父親想進一步了解林男身分時，林男因此惱怒，用台語恫稱李父，「把你的店砸掉!你就知道我是誰」。

相關被害人分別向警方報案，林男因此遭警方逮捕，被檢方依恐嚇危害安全罪起訴。法院審酌林男不思循和平、理性方式解決，面對衝突以暴力和恐嚇方式應對，判處他應執行有期徒刑5月，可易科罰金，可上訴。