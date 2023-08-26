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高雄殯葬老闆教訓員工 動用私刑「棍打屁股」警2小時內送辦

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄某殯葬36歲陳姓老闆今天上午臉書貼文，疑因離職黃姓員工執行業務不力，竟動怒以長者教訓小孩方式「打屁股」，對員工動用私刑，經警調查後，因陳男行為疑已涉嫌刑法「傷害及妨害自由」強制罪，警方依法移送橋頭地檢署偵辦。

仁武分局今天上午獲報隨即組成專案小組調查偵辦，通知陳姓老闆到案說明，據陳男指出，19歲黃男是友人之子，當初友人請託陳男，讓兒子在他的公司工作，並代為管教，沒想到，黃男的工作態度不佳，一怒之下，才會使出棍子來教訓他。

警方指出，這件「打屁股」風波發生在兩個月前，對於責打一事，黃男家長知情同意給予訓斥，因此，黃男及家長當初並未做出提告動作，但由於陳男在臉書公開貼文，不僅引來網友兩極議論，就連警方也嗅出此案不單純。

警方進一步說明，雖然陳男當時拿棍子責打員工，並非使用球棒或其他更具殺傷力的利器，但此舉已涉嫌「傷害及妨害自由」強制罪，也就是俗稱的公訴罪，全案仍須移送橋頭地檢署，由檢方進一步偵辦。

高雄市警察局仁武分局澄觀派出所警員至殯葬業者公司約談業者到案說明。記者古和純／翻攝
高雄市警察局仁武分局澄觀派出所警員至殯葬業者公司約談業者到案說明。記者古和純／翻攝

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