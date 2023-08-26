高雄殯葬老闆教訓員工 動用私刑「棍打屁股」警2小時內送辦

高雄某殯葬36歲陳姓老闆今天上午臉書貼文，疑因離職黃姓員工執行業務不力，竟動怒以長者教訓小孩方式「打屁股」，對員工動用私刑，經警調查後，因陳男行為疑已涉嫌刑法「傷害及妨害自由」強制罪，警方依法移送橋頭地檢署偵辦。

仁武分局今天上午獲報隨即組成專案小組調查偵辦，通知陳姓老闆到案說明，據陳男指出，19歲黃男是友人之子，當初友人請託陳男，讓兒子在他的公司工作，並代為管教，沒想到，黃男的工作態度不佳，一怒之下，才會使出棍子來教訓他。

警方指出，這件「打屁股」風波發生在兩個月前，對於責打一事，黃男家長知情同意給予訓斥，因此，黃男及家長當初並未做出提告動作，但由於陳男在臉書公開貼文，不僅引來網友兩極議論，就連警方也嗅出此案不單純。

警方進一步說明，雖然陳男當時拿棍子責打員工，並非使用球棒或其他更具殺傷力的利器，但此舉已涉嫌「傷害及妨害自由」強制罪，也就是俗稱的公訴罪，全案仍須移送橋頭地檢署，由檢方進一步偵辦。