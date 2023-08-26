聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄殯葬老闆教訓員工 動用私刑「棍打屁股」警2小時內送辦
高雄某殯葬36歲陳姓老闆今天上午臉書貼文，疑因離職黃姓員工執行業務不力，竟動怒以長者教訓小孩方式「打屁股」，對員工動用私刑，經警調查後，因陳男行為疑已涉嫌刑法「傷害及妨害自由」強制罪，警方依法移送橋頭地檢署偵辦。
仁武分局今天上午獲報隨即組成專案小組調查偵辦，通知陳姓老闆到案說明，據陳男指出，19歲黃男是友人之子，當初友人請託陳男，讓兒子在他的公司工作，並代為管教，沒想到，黃男的工作態度不佳，一怒之下，才會使出棍子來教訓他。
警方指出，這件「打屁股」風波發生在兩個月前，對於責打一事，黃男家長知情同意給予訓斥，因此，黃男及家長當初並未做出提告動作，但由於陳男在臉書公開貼文，不僅引來網友兩極議論，就連警方也嗅出此案不單純。
警方進一步說明，雖然陳男當時拿棍子責打員工，並非使用球棒或其他更具殺傷力的利器，但此舉已涉嫌「傷害及妨害自由」強制罪，也就是俗稱的公訴罪，全案仍須移送橋頭地檢署，由檢方進一步偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言