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遏止青少年暑假改裝飆車 三重警兩個月取締1300件

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為了遏止青少年暑假期間危險駕車、無照駕駛、改裝噪音車等行為，三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件，積極遏阻噪音車歪風。

三重警分局表示，青少年無照駕駛缺乏了對法律的認知，而暑假又是青少年飆車盛行期間，青少年因駕駛經驗不足或是超速，而發生憾事。為遏止青少年暑假期間危險駕車、無照駕駛、改裝噪音車等行為。

從7月1日起執行「青春專案」統計共取締酒後駕車56件、無照駕駛679件、通報環保局噪音車574件，強力執法確實遏阻噪音車歪風，還給社民眾安寧。昨天晚上9時許，三重警方於轄內天台廣場周邊，包括重新路、正義南路口執行「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」閉鎖式路檢，短短兩小時取締酒後駕車3件、通報噪音車12件。

三重警分局長張國哲呼籲，青少年勿無照駕車、飆車，以免因自身駕駛經驗不足釀禍挨罰。警方會持續深入校園進行宣導，以提升青少年交通安全意識，同時加強執法力度，取締各種違規行為，希望雙管齊下創造安全友善的用路環境。

三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件違規行為。記者曾伯愷／翻攝
三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件違規行為。記者曾伯愷／翻攝
三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件違規行為。記者曾伯愷／翻攝
三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件違規行為。記者曾伯愷／翻攝
三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件違規行為。記者曾伯愷／翻攝
三重警方從7月1日開始執行「青春專案」與「防制危險駕車暨取締酒駕專案勤務」短短兩個月共取締1309件違規行為。記者曾伯愷／翻攝

噪音 駕照 暑假

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