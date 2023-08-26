酒駕撞死人...台南警爆連續5天深夜站路檢 怨「變相處罰基層」
台南安平區23日發生21歲舞廳小姐酒駕肇事，導致晨運婦人死亡的憾事，市警四分局隔日起連續5天編排路檢勤務，引發基層員警在「靠北police」爆料，稱不能因此變相處罰基層，不管各單位是否有人，再加上保五支援歸建，即使剩1人兼備一樣站路檢，有考慮到服勤同仁的安全嗎？
台南市警四分局對此表示，規畫勤務分別如下：一、警力聯合執行勤務：24日自辦擴大臨檢、25日署辦防制酒駕勤務、26日局辦防制危駕勤務、27日分局辦防制危駕勤務。
二、另規畫23日至27日三所4至6時巡邏警力兼服轄區熱點路檢，提高見警率，如遇事故處理即可報備離崗，絕無單警服勤處事情事。
分局指出，同時段均編排有巡官，督導共同服勤，更不會有單警路檢；前兩天已請幹部轉達非常時刻，會對同仁再溝通。
基層員警上「靠北police」爆料，稱前幾天的A1事故因為酒駕撞死行人，登上全國版新聞，知道你們壓力不小，但也不能因此變相處罰基層，連續5天深夜站路檢，形同變相的守靈勤務。員警指出，不管各單位是否有人，再加上保五支援歸建，即使剩1人兼備一樣站路檢，有考慮到服勤同仁的安全嗎？
員警表示，台南登革熱疫情未趨緩，站路檢如同在馬路上餵蚊子，如此對待基層只是讓人更心寒而已。而分局說，市警局發下的防蚊液已轉發同仁。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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