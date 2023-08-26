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冷眼集／一種司改兩種解讀 離滿意還很遠
司法院、行政院昨聯合舉行司改成效記者會，除臚列蔡政府六年來的司改成績單，並援引國內外民調，告訴國人民意對司改的滿意度揚升；副總統賴清德上月卻說，司法革新「距離民眾滿意目標尚有一段路要走」。面對同樣的司法環境，卻有兩種版本解讀，令人費解。
二○一六年啟動的司法改革國是會議，是一九九九年全國司改會議後，司法界最浩大的改革契機，包括久懸未能推動的大法官會議憲法法庭化、人民參審制、卷證不併送制度等，都在司改國是會議後陸續推行。
過去六年來，勞動事件、家事調解、少年事件與犯罪被害人保護等領域確實有所進步，而被司法院長許宗力形容為「司法地形地貌將要通盤變動」的國民法官法今年也上路，但為何政府引用的民調數據與國人感受相距甚遠？
昨天恰巧是遭明德外役監獄越獄受刑人林信吾殺害的警察凃明誠二姐自殘抗議周年，被害人家屬採取激烈方式來向政府表達抗議，死刑議題再次被挑起，卻是司改國是會議完全不敢碰觸的議題。
被外界視為「爽監」的外役監制度，人犯脫逃、遴選制度問題不斷，猶如權貴犯罪者的天堂，法務部昨天還將上月底緊急通過的外役監條例部分條文修正草案納為「司改成效」，看來何其諷刺。
另方面，台南高分院日前撤銷因求職而誤中詐團話術，提供銀行帳號與密碼給對方使用的張姓女子幫助洗錢等罪，還指摘台南地方法院「不正訊問」，當蒙冤的人上了法庭，卻不能自由陳述意見被定罪，小老百姓如何相信法院明鏡高懸？
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