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司改6周年 民調當成績單 挨批成效牛步

聯合報／ 記者王宏舜王聖藜林縉明、屈辰彥、房荷庭／台北報導

司法院、行政院與法務部昨聯合舉行「司法改革重點成效記者會」，司法院長許宗力指出，民調顯示，民眾對司改已由不信任轉為信任、不滿意轉為滿意，是七年來首見「黃金交叉」，顯示司改已獲多數民眾認同。

不過在野黨立委直言，司法改革成效緩慢，揭弊者保護法、科技偵查保障法等修法都未提出版本，數據更顯示，台灣社會絕大部分不相信司法能公正判決。

蔡英文總統領銜的司改國是會議總結會議落幕六年，許宗力、行政院政委羅秉成、法務部長蔡清祥昨說明成效；司法院則提出台灣民意基金會民調顯示，六年前民眾對司法不滿意度逾五成五，但在去年與今年間，滿意度達百分之四十八點五，不滿意度降至卅九點五。

許宗力表示，司法院四年來司改重點，包括國民參與審判的國民法官法、終審法院實施「大法庭制度」、憲法訴訟法保障人民基本權、勞動事件法彌平訴訟不對等，先調解後訴訟，當事人滿意度達八成五。

蔡清祥則說明，犯罪被害人權益保護法已修法，檢察官對人身安全可核發被害人保護命令；也完備數位性暴力犯罪防治、外役監條例等法規，將持續建構完善社會安全網。針對國人深惡的詐騙，蔡清祥也說，除修法打擊犯罪，已建立填補被害人損害機制。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，許宗力當官當太久了，沒有了解民間疾苦。他提出，相信中正大學今年二月的調查，僅有百分之三二點八民眾對「法官可公正公平審理」持正面評價。數據也顯示，台灣社會絕大部分不相信司法能公正判決。

時代力量黨團總召邱顯智表示，司法改革成效緩慢，揭弊者保護法、科技偵查保障法等修法都沒有提出版本，明顯就是要混過去，執政黨對司改毫無決心。以國民法官法為例，司法院宣稱每年三百案，實際卻僅受理五十三案、五件宣判。

此外，司法關說罪、揭弊者保護法、科技偵查保護法等修法提案，行政部門至今都沒送到立法院。民眾黨團總召邱臣遠說，蔡總統執政超過七年，人民仍無法信任司法獨立和中立性，凸顯司改仍是國人心中長期的痛。

民間司改會指出，包括制定揭弊者保護法在內，有六項改革幾乎毫無進展，光是「盡速送立法院」這句話，也已經講了好多年，還要讓人民等多久？

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