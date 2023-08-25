影／台南大東夜市經營移轉 數百攤商遭殃組自救會陳情

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

「還我攤位！」台南大東夜市土地市府持有三分之二的部分重新招標，得標者表明不願與原大東夜市業者合作，導致多數攤商無法繼續擺攤，當時砸重金購買的攤位權利化為烏有，攤商組成自救會，今晚間高舉「還我生計」等標語並呼口號，懇請台南市長黃偉哲為攤商主持公道。

大東夜市攤商自救會會長李怡德表示，攤商獲悉吳姓業者沒有標到，就開始找吳，說明後續格位如何處理，惟吳避不出面說明，卻私下保留一些攤商的權利，棄其餘多數攤商於不顧，多數攤商無法繼續擺攤，當時砸重金購買的攤位權利一夜化為烏有。

有攤商氣憤的說，一周少擺攤3天，收入銳減約一半，有些攤商當時砸重金買下格位權利，不僅現在全被坑掉，血汗錢化為烏有，得標的業者重新賣格位權利，「攤商就是要被再剝一次皮」。

李怡德說，吳姓業者曾於7月31日，在大東夜市Line群組張貼，確認續約3年的訊息，藉此先安撫好攤商情緒，私底下偷偷安排某些飲食區的格位給部分攤商，也收了租金；為了自身利益，私下黑箱作業。

「還我攤位！」自救會成員晚間高舉標語陳情並呼口號，質疑業者避不出面處理，多日來紛紛擾擾，台南市市場處也完全不協調處理、冷眼旁觀，數百攤商生計堪憂，呼籲台南市長黃偉哲、議長邱莉莉為攤商主持公道。

大東夜市攤商自救會會長李怡德（左）晚間遞交陳情書給管理單位外，懇請台南市長黃偉哲為攤商主持公道。記者邵心杰／攝影
大東夜市攤商自救會會長李怡德（左）晚間遞交陳情書給管理單位外，懇請台南市長黃偉哲為攤商主持公道。記者邵心杰／攝影
台南大東夜市土地市府持有三分之二的部分重新招標，得標者表明不願與原業者合作，導致多數攤商無法繼續擺攤，組成自救會陳情。記者邵心杰／攝影
台南大東夜市土地市府持有三分之二的部分重新招標，得標者表明不願與原業者合作，導致多數攤商無法繼續擺攤，組成自救會陳情。記者邵心杰／攝影

夜市 自救會

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