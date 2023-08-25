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酒駕累犯慘了！拒酒測罰18萬不繳 查封房產家人掏錢清償

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名酒駕累犯的羅姓男子，騎機車被警方攔下，因無照駕駛又拒絕接受酒測，挨罰18萬元，連同其他違規罰單、地價稅，欠款近20萬元，遲不繳納。行政執行署花蓮分署祭出鐵腕，查封羅男名下不動產，家人立刻籌措現金乖乖繳清。

羅姓男子家住萬榮鄉，有酒駕前科，也曾有不能安全駕駛的刑事紀錄。前年5月晚間騎機車在萬榮鄉紅葉村被警方攔下，他拒絕接受酒測，而且被查出無照駕駛，遭重罰18萬元，連同另外兩張未繳的交通違規罰單及地價稅，共積欠19萬9379元，隔年8月移送強制執行。

行政執行署花蓮分署表示，曾三度扣押羅男存款，但只有4171元，與欠款差很大。花蓮分署書記官為追討欠款，還曾於前年1月到羅男家中，向他的家人苦口婆心勸導，交付限期繳納通知單，期限到了仍沒有收到欠款。

花蓮分署於是祭出鐵腕，今年5月查封羅男名下位於萬榮鄉的房地，羅男家人發現「代誌大條」，主動籌措款項並聯繫花蓮分署，本月18日捧著現金到花蓮分署，一次將欠款全部繳清。

花蓮分署表示，酒駕不只讓駕駛人陷入危險，更有如不定時炸彈，危及無辜用路人，一定會強力執行酒毒駕的裁罰案件。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣羅姓男子欠繳近20萬元屢勸不繳，遭行政執行署花蓮分署查封不動產後，家人才籌錢繳清。圖／花蓮分署提供
花蓮縣羅姓男子欠繳近20萬元屢勸不繳，遭行政執行署花蓮分署查封不動產後，家人才籌錢繳清。圖／花蓮分署提供

花蓮 酒駕 家人

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