6年來司改成果如何？「6項改革」幾乎無進展 司改會質疑打詐成效

司法院與行政院今舉行「司法改革重點成效記者會」，說明6年來的司改成效。司改會指出，部、會就犯罪被害人保護、憲法訴訟、勞動事件等制度上確實有所改革，不過施行新制未必會提升人民權益，需持續追蹤是否能確實發揮保障人權、促進公平正義的功能。司改會也盤點目前仍有6項改革仍無進展。

以國民法官制度為例，司改會指出，縮減檢、辯雙方資源的差距、強化量刑證據調查及程序等事項，都仍有檢討空間。同時，司改會認為，應導入新制度「專家證人（私選鑑定）」為當務之急，期盼在最後一次立法院會期能完成「鑑定制度改革」草案三讀。

司改會質疑，法務部所列的改革成果「加強查緝詐欺案件，落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還填補被害人損害」究竟有多少成效？打詐成效是否真能為社會所認同？辦案能量及人員負擔是否充足？對於詐騙案件大量轉向使用虛擬貨幣及金流，司法是否已做好準備？

此外，司改會也指出，雖然「推動國家司法科學研究院」已列為改革成效，姑且不論其和「國是會議決議」的差距，研議至今，距離完成修法、開啟改革仍是遙遙無期。

司改會指出，目前有6項改革幾乎毫無進展，其分別是：「制定公益揭弊者保護法」、「堅實並提升第一審審判品質」、「設立司法科學委員會、提升鑑定品質」、「制定調解基本法」、「建立獨立之刑事冤案特別救濟制度」及「強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸」。以「制定公益揭弊者保護法」來說，本次部、院聯合召開的記者會竟隻字未提，對媒體的提問，「盡速送立法院」也已經講了好多年。

司改會指出，上述無進展的改革項目，政府還要讓人民等多久？期許司法院、法務部要持續以開放、積極的態度，持續與社會溝通，提出司法改革的新願景。