台南Josh遭家暴新家牆上被寫滿「死媽寶」 求償前妻Amber判決出爐

知名棒球評論YouTuber「台南Josh」去年1月底傳遭前妻Amber家暴，新家物品被砸損，牆壁上更到處被寫上「死媽寶」等字語，事情鬧的沸沸揚揚，兩人離婚收場，Josh也對前妻提告求償37萬多元，台南地院則判Amber賠16萬多元。

另在刑事部分，Amber傷害人之身體處拘役30日，又犯毀損他人物品罪處拘役30日，應執行拘役50日，可易科罰金。

台南Josh主張，前妻於前年12月間砸毀其相機，另去年1月底在其共同住所向他拋擲空氣清淨機及吸塵器，再多次對他揮拳、勒頸，致他頸部挫傷、右上背挫傷併瘀腫、左髖部挫傷併瘀腫、左前臂挫傷等傷害，前妻並以椅子砸電視，導致電視螢幕破裂，椅子靠背也斷裂。

前妻於他離家後，持美工刀割毀窗簾、沙發、枕頭、衣物、收藏帽、婚紗照，破壞電視遙控器，砸毀吸塵器，剪斷吸塵器電線，撕毀結婚證明書、存摺、行照，更在他衣物、地毯及沙發上倒醬油，甚至以紅色蠟筆於牆面、沙發、桌面、窗簾、電磁爐多處寫上「死」、「死媽寶」等字。他向前妻請求給付15項物品財物損失17萬多元、精神慰撫金20萬元，合計37萬多元。

Amber則聘請3名律師為她辯護，主張地毯、內褲、相機、牆壁系統櫃及大門磁卡並非刑事判決所提及毀損物品，不得主張該部分賠償。她也認為前夫請求精神慰撫金過高，2萬元較適宜。

法官認定，地毯雖被潑醬油可清洗且為廠商贊助；內褲、襪子未能舉證是被告所破壞，雖被潑醬油也可清洗，未達毀損程度；大門磁卡因女方父親已歸還而未毀損，共4項免賠。

此外，換算商品的折舊值，及考量2人所得、財產及其身分地位等一切情形，認原告請求賠償精神慰撫金以8萬適當，認Amber應給付16萬8364元。

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