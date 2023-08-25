「大貓」性侵偷拍女童畏罪身亡…上網卻找不到判決書 司法院回應了

22年前迷姦多名女童、拍影片上網兜售的「大貓」權自立，出獄後再性侵友人託顧的小姊妹，他拒絕警方追捕墜樓身亡，昔日受害者質疑判決遮隱加害人姓名，讓外界無從追蹤；司法院回應，一切出發點都是為了保障被害人隱私權，但此說法被質疑是拿被害人當加害人的遮羞布。

權自立曾趁友人託付照顧的3歲女童熟睡時猥褻，用攝影機、相機拍下猥褻畫面，再誘騙六名少女見面，誘使服下安眠藥，帶往汽車旅館性侵、猥褻，他錄下的性侵、猥褻光碟多達上百部，還上網販售，一度被判無期徒刑，更一審改判10年定讞。

權自立12年前出獄後改名，因同社區友人夫婦外出工作，託付他照顧3名女兒，他涉在學齡前小女兒面前性侵讀國小的2名姊姊，並拍攝影片，警方日前到開南大學拘捕參加講習的權，但他稱要到4樓教室拿書，趁隙掙脫跳出窗戶，墜樓身亡。

昔日被害人接受媒體訪問指出，美國有查詢性侵犯出獄後位置的追蹤網站，並公開照片，但我國現今兒少法不知是保護被害人，還是加害人，完全找不到權自立相關資訊，另判決也因為是兒少、性侵案件而不公布加害人姓名，她認為判決書要公開，只要把被害人名字蓋起來就好。

司法院、行政院今聯合舉行司法改革重點成效記者會，媒體也質疑司法院拿被害人權利來當加害人的「遮羞布」，裁判書遮隱到非常離譜的地步，尤其性侵、兒少、家事案件皆以保護被害人為由隱匿資料，卻連整分判決書、案號都不見了。

司法院長許宗力指出，裁判書皆依法院組織法、兒少、性侵被害人保護相關規定來處理，並涉及遮隱技術的問題，難免有時部分遮掩個資，剩下公開部分仍能讓大眾推測出被害人個資，如此不得不全部遮掩，他說「但這應該是例外」。

司法院司法行政廳長高玉舜表示，裁判書是依據法院組織法第83條規定，為了平衡民眾知的權利及個人隱私保護，還要兼顧公開技術可行性，得由電腦來做遮隱，再由人工判別，「出發點都是為了保障被害人隱私權」，未來會更精進裁判書遮隱的作業。