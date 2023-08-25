沒戴防護罩入坑挖瓦斯管線1死4重傷 台中杰生公司被判15萬

台中杰生公司前年承包欣中瓦斯天然氣工程，李姓負責人未依規定做防護，讓2名員工沒戴面罩就入坑洞，結果吸入大量逸出瓦斯瞬間昏迷，李和另2人跳下搶救也暈倒，5人被救出時一度命危，李經搶救無效，4人則受有腦重傷；法院依違反職業安全衛生法判杰生公司罰金15萬元，可上訴。

檢警調查，杰生公司李姓負責人承攬欣中天然氣管路工程，2021年8月中區成功路有用戶反應無瓦斯可用，欣中公司檢查研判是管線漏氣積水，同月4日由李男帶領楊姓、金姓及李姓員工到場施工，欣中也派蔡姓工程師到場監工。

人員以內視鏡查看確認是管內積水，杰生公司人員就著手準備施工，卻沒依職安法及缺氧性預防規定，置備測定空氣中氧氣濃度儀器，以隨時確認氧氣、硫化氫，也沒讓工作人員戴空氣呼吸器等護具。

當天中午11點多由楊姓、金姓工人先進入開挖坑洞作業，但因瓦斯管線沒先裝止氣夾，2人一將瓦斯管的管塞取下時，大量瓦斯立刻逸出造成2人瞬間昏迷，在洞外的李姓負責人、李姓員工及蔡姓工程師見狀趕緊跳入洞搶救，但3人同樣吸入大量瓦斯暈倒。

消防獲報到場救出5人均失去呼吸心跳命危，李姓負責人因氣體中毒搶救多日仍死亡，其餘4人雖撿回一命但都受有嚴重腦損傷。

檢方認定，杰生李姓負責人死亡，其涉犯過失致重傷部分不起訴，偵結另依職業安全衛生法將杰生公司向法院聲請簡易判決處刑。