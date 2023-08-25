當選無效案檢方上訴 鍾東錦控不當取供將陳情監院彈劾

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並已提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況，將對涉及的調查官向監察院提出「檢調人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤」的彈劾陳情案，並控告調查人員意圖使人不當選、恐嚇。

鍾東錦強調他經得起考驗，檢警調應一本良知，不要浪費司法資源，他不會因訴訟影響而怠惰，會更努力、認真縣政。苗栗地檢署上午強調鍾東錦的指控都非事實，下午將統一對外說明。

鍾東錦上午與委任律師饒斯棋、去年大湖鄉長候選人傅松琳等人在議會開記者會；饒斯棋指出，苗栗地檢在賄選案民事當選無效 之訴一審敗訴後，卻仍在毫無事證情況提上訴，不但浪費司法資源、更凸顯是為了私人利益、揣摩上意，不排除告發追究檢調人員侵犯人權、威逼被告及證人。

他表示，全案關鍵被告丘姓女子先遭調查官恐嚇、威脅44次，事後又被羈押20多天，即使如此丘女仍堅決表示並未幫鍾東錦買票；他們有充分證據證明涉及的這名調查官員確有違法取供，將提出訊問譯文、法院判決向監察院提彈劾陳情，也將以意圖使人不當選、恐嚇等罪對這名調查官提起自訴。此外，如查出調查官是受檢察官指示，不排除向監察院補提彈劾陳情。