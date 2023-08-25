快訊

上了AI車虧錢還捨不得下車？專家提供「兩招停損」保命技巧

5款限時免費LINE貼圖來了！尾熊仔、一事吳陳超萌 「必備厭世圖」需解1任務

台股16,588點收盤成關鍵 意味此輪反彈行情將結束？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當選無效案檢方上訴 鍾東錦控不當取供將陳情監院彈劾

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並已提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況，將對涉及的調查官向監察院提出「檢調人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤」的彈劾陳情案，並控告調查人員意圖使人不當選、恐嚇

鍾東錦強調他經得起考驗，檢警調應一本良知，不要浪費司法資源，他不會因訴訟影響而怠惰，會更努力、認真縣政。苗栗地檢署上午強調鍾東錦的指控都非事實，下午將統一對外說明。

鍾東錦上午與委任律師饒斯棋、去年大湖鄉長候選人傅松琳等人在議會開記者會；饒斯棋指出，苗栗地檢在賄選案民事當選無效 之訴一審敗訴後，卻仍在毫無事證情況提上訴，不但浪費司法資源、更凸顯是為了私人利益、揣摩上意，不排除告發追究檢調人員侵犯人權、威逼被告及證人。

他表示，全案關鍵被告丘姓女子先遭調查官恐嚇、威脅44次，事後又被羈押20多天，即使如此丘女仍堅決表示並未幫鍾東錦買票；他們有充分證據證明涉及的這名調查官員確有違法取供，將提出訊問譯文、法院判決向監察院提彈劾陳情，也將以意圖使人不當選、恐嚇等罪對這名調查官提起自訴。此外，如查出調查官是受檢察官指示，不排除向監察院補提彈劾陳情。

鍾東錦強調，他相信「關關難過關關過」，因他真的沒有做被控賄選的這些事，經得起考驗，現在已是民國112年，難道還能用「栽贓嫁禍」手法去辦一個縣長，檢察官心知肚明「他晚上會好睡嗎？」，檢警調辦案應一本良心，不能有起訴後你自己去搞的心態；他去年選舉經過大風大浪，包括三黨夾擊、不友善媒體及談話性節目汙衊，都能獲鄉親支持選上，請鄉親放心，他不因此訴訟而怠惰，會更努力、認真在縣政工作。

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違法取供等情況。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 監察院 恐嚇 賄選

延伸閱讀

苗縣辦共同備課工作坊 提升教師專業知能

前瞻預算成謎？鍾東錦促中央列表公布 才知公平正義

徐耀昌退黨 曾玟學點出與鍾東錦退黨後的泛藍聯盟有關

徐耀昌退出國民黨 鍾東錦：「心痛、遺憾，給予尊重」

相關新聞

沒戴防護罩入坑挖瓦斯管線1死4重傷 台中杰生公司被判15萬

台中杰生公司前年承包欣中瓦斯天然氣工程，李姓負責人未依規定做防護，讓2名員工沒戴面罩就入坑洞，結果吸入大量逸出瓦斯瞬間昏...

「豬肉公主」張采婕挺林昶佐遭指賣萊豬 網友無罪確定

立法委員林昶佐挺「萊豬」，劉姓網友在臉書留言指挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕賣的一定是「萊豬」，被訴誹謗、妨害信用；台北地...

慫恿女員工抽脂豐胸當「活招牌」 醫美診所還沒開幕就出人命

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，卻因沒有醫師資格的職員池國樑（原名池岳龍）施打過量麻醉藥引...

當選無效案檢方上訴 鍾東錦控不當取供將陳情監院彈劾

苗栗縣長鍾東錦當選無效之訴一審法院判決駁回，苗栗地檢署不服並已提起上訴，鍾東錦上午與律師等人開記者會指控全案偵查過程有違...

「不要碰我！」她拉路人的手推銷商品 法官裁定罰錢

余姓女子在大街強迫推銷美容商品，路人難以忍受，向警方舉報，余女依反社會秩序維護法送辦；台北地院審查認為，余女行為達到「妨...

科技偵查法延宕多年害詐騙成員全無罪 羅秉成：盼本會期送立法院

司法院、行政院今舉行「司法改革重點成效記者會」，媒體問及科技偵查法進度及擱置多年的原因，法務部長蔡清祥表示因要兼顧人權保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦