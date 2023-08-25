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「不要碰我！」她拉路人的手推銷商品 法官裁定罰錢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

余姓女子在大街強迫推銷美容商品，路人難以忍受，向警方舉報，余女依反社會秩序維護法送辦；台北地院審查認為，余女行為達到「妨害安寧」的程度，依強賣物品事由裁定她罰鍰1000元。可抗告。

台北市警萬華分局移送說，余女2023年7月27日19時許，在萬華區峨眉街的騎樓拉著檢舉人的手，強迫推銷美容相關商品，依社會秩序維護法規定，強買、強賣物品或強索財物者就違法，余女已違法，請法官裁處。

法官審理認為，社維法強賣物品的行為不以強暴、脅迫為限，也不必達到使相對人行無義務的程度，只要有違反對方買、賣物品的本意，且有妨害安寧而有強迫行為，就成立違法。

余女向警方辯稱，她只是詢問檢舉人是否要美容服務，「沒有到強迫的程度」，並沒有違法。

檢舉人警詢時供稱，余女在西門町商圈峨眉街沿路騎樓一直強迫推銷美容用品，「她從峨眉街靠西寧南路一側開始，到峨嵋街、漢中街口，一直抓著我的手不放」，她強烈表示拒絕超過5次，但余女一直抓著她的手腕。

法官認為，檢舉人警詢時表示不認識余女，衡情，應無設詞誣陷的動機，余女確有違反他人意願強賣商品，客觀上已達妨害社會安寧秩序的程度，審酌違犯情節、所生危害，裁罰余女1000元。

台北市西門町峨眉街。圖／聯合報系資料照片
台北市西門町峨眉街。圖／聯合報系資料照片

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