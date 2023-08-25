塑膠袋裝熱湯竟破裂 麵店老闆娘燙傷獲賠43萬元

胡姓婦人在彰化市經營陽春麵店，將熱湯裝入塑膠袋時，袋底破裂造成右手臂燒燙傷，胡婦提告要求生產塑膠袋的薛姓業者賠償，彰化地院判業者需賠43萬多元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，胡婦在彰化市經營陽春麵店，常年透過蔡姓中盤商向薛姓業者購買所生產的塑膠袋。

民國110年1月胡婦將熱湯裝入塑膠袋時，袋底封口處因黏封不牢固破裂，熱湯從袋底大量洩出澆淋到胡婦右手臂，婦人被送往彰化基督教醫院急診，醫師診斷右手臂有2度燒燙傷，胡婦認為生產塑膠袋的業者有疏失，要求賠償醫療費、精神撫慰金等費用總計新台幣94萬2000多元。

被告則辯稱，根據醫院報告，原告沒有減少勞動能力的狀況，且燙傷後沒有住院，就診當日就回家休養，請求精神撫慰金60萬元顯然過高。

法官認為，醫療費用兩造不爭執，在精神撫慰金部分，參考原告證詞以及考量這次傷害對原告身體、心理造成的損害，再參酌原告受傷時年紀40多歲，經營麵店為業，因此判薛姓業者需賠償43萬218元，全案仍可上訴。