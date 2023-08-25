台北信義區大街揮菜刀隨機砍3路人 醉男今殺人未遂起訴

男子柯明宗上月29日晚間酒後持菜刀，於北市信義區中坡南路隨機砍傷1男2女共3名路人，其中劉姓男子頸部穿刺傷、王姓男子及侯姓女子手臂及背部割傷，所幸送醫後均無大礙。經熱心民眾壓制柯男，交由警方逮捕，台北地檢署認定他持刀朝劉男頸部要害攻擊，今依殺人未遂罪將他起訴。

檢警調查，現年51歲的柯男案發處附近一間水果攤打工，當天傍晚下班後至附近的小吃攤飲酒，晚間7時許返家途中，疑似酒醉情緒失控，竟返回水果攤拿起一把菜刀，站在中坡南路上朝路過的機車騎士揮砍。

其中，52歲劉姓男子被柯男拉下機車揮砍，造成頸部穿刺傷，手臂也被割傷；59歲王姓男子騎車經過，手臂也被割傷；54歲侯姓女子搭乘丈夫騎乘的機車經過也遭殃，造成背部有近30公分不連續劃傷。

當時兩名男姓路人，見劉男頸部濺血，恐命在旦夕，聯手上前將柯男壓制在地，警方獲報後趕抵現場，將上半身赤裸且渾身酒味的柯男上銬逮捕。柯男經測酒測值達每公升0.63毫克，酒醒後卻辯稱什麼都不記得。