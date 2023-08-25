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司改六周年 許宗力、蔡清祥、羅秉成談六年來司改成果

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

司法院許宗力、行政院政務委員羅秉成及法務部長蔡清祥上午出席司法院「司法改革重點成效」記者會。會中許宗力就國民法官法、終審法院實施「大法庭制度」、憲法訴訟法、勞動事件法、營業秘密保護新制、被害人保護及訴訟參與和訴訟外紛爭解決(ADR)機制，七大面向來說明司法院6年來的司改重點。

許宗力補充說明，「家事事件法」增訂嚴重病人保護安置事件等規定，不僅是協力建構穩固的社會安全網，同時也保障身心障礙者合法權益；「少年事件處理法」的曝險少年行政輔導先行機制，將曝險少年去除犯罪標籤，透過行政、司法的積極緊密協力合作，防止少年涉入詐欺集團或組織幫派，讓曝險少年循序回歸社會。

蔡清祥則就強化犯罪被害人權益保障、完備社會安全網及精進反毒策略三大重點，說明6年來的司改重點。蔡清祥指，為強化人權保障，法務部透過犯罪被害人保護協會的中介，提供法律扶助、醫療協助、身心輔導、情緒與經濟支持等服務；針對兒少保護，地檢署與警政、社政、醫療等單位建立跨領域聯繫窗口，爭取救援蒐證黃金時機。

羅秉成表示，政府將持續推動司法改革，使國人更能參與司法、認同司法、信賴司法，一同打造與臺灣社會結伴向前行的 司法。

行政院政務委員羅秉成上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。羅秉成表示，政府將持續推動司法改革，使國人更能參與司法、認同司法、信賴司法，一同打造與臺灣社會結伴向前行的 司法。記者黃義書／攝影
行政院政務委員羅秉成上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。羅秉成表示，政府將持續推動司法改革，使國人更能參與司法、認同司法、信賴司法，一同打造與臺灣社會結伴向前行的 司法。記者黃義書／攝影
法務部長蔡清祥，上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會，從三大重點，說明6年來的司改重點。記者黃義書／攝影
法務部長蔡清祥，上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會，從三大重點，說明6年來的司改重點。記者黃義書／攝影
司法院長許宗力上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。會中許宗力從七大面向來說明司法院6年來的司改重點。記者黃義書／攝影
司法院長許宗力上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。會中許宗力從七大面向來說明司法院6年來的司改重點。記者黃義書／攝影
司法院長許宗力（中）、行政院政務委員羅秉成（左）及法務部長蔡清祥（右），上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影
司法院長許宗力（中）、行政院政務委員羅秉成（左）及法務部長蔡清祥（右），上午出席在司法院舉行「司法改革重點成效」記者會。記者黃義書／攝影

司法院 蔡清祥 許宗力 國民法官 司法改革

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