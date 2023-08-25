司改六周年 許宗力、蔡清祥、羅秉成談六年來司改成果

司法院長許宗力、行政院政務委員羅秉成及法務部長蔡清祥上午出席司法院「司法改革重點成效」記者會。會中許宗力就國民法官法、終審法院實施「大法庭制度」、憲法訴訟法、勞動事件法、營業秘密保護新制、被害人保護及訴訟參與和訴訟外紛爭解決(ADR)機制，七大面向來說明司法院6年來的司改重點。

許宗力補充說明，「家事事件法」增訂嚴重病人保護安置事件等規定，不僅是協力建構穩固的社會安全網，同時也保障身心障礙者合法權益；「少年事件處理法」的曝險少年行政輔導先行機制，將曝險少年去除犯罪標籤，透過行政、司法的積極緊密協力合作，防止少年涉入詐欺集團或組織幫派，讓曝險少年循序回歸社會。

蔡清祥則就強化犯罪被害人權益保障、完備社會安全網及精進反毒策略三大重點，說明6年來的司改重點。蔡清祥指，為強化人權保障，法務部透過犯罪被害人保護協會的中介，提供法律扶助、醫療協助、身心輔導、情緒與經濟支持等服務；針對兒少保護，地檢署與警政、社政、醫療等單位建立跨領域聯繫窗口，爭取救援蒐證黃金時機。