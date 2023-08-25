「豬肉公主」張采婕挺林昶佐遭指賣萊豬 網友無罪確定

立法委員林昶佐挺「萊豬」，劉姓網友在臉書留言指挺林昶佐的「豬肉公主」張采婕賣的一定是「萊豬」，被訴誹謗、妨害信用；台北地院認為，張女是非典型政治人物，但對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，判網友無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回確定。

檢方起訴，劉不滿林昶佐對我國進口「萊克多巴胺」飼育美國豬肉的立場，且認為張采婕曾參與林的問政團隊，2021年7月3日在張女臉書經營的「采婕Charlene（東門信義肉舖）」粉絲專頁留言。

劉留言稱「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」檢方認為，劉未查證，以不實流言指張女經營的「東門信義肉舖」販售的豬肉含萊劑，犯誹謗、妨害信用罪。

北院認為，2021年1月起進口豬肉並非不能檢出任何萊劑，政府也宣導「萊豬」不會危害人體，因此，指他人賣「萊豬」未必毀人名譽、未必損人信用。判決指出，依張采婕提出的臉書及IG照片，「東門信義肉舖」於2020年12月5日即在店內張貼「本店使用國產豬肉」標章，不過，網友的評論仍然不構成犯罪。

北院認為，林昶佐支持「萊豬」眾所皆知，還在禁止校園「萊豬」的修正動議中投反對票，而林昶佐與張采婕交情不差，張女臉書粉專還張貼與林的合照，因此，網友的留言，事實上並不是捏造而來的。法官審理認為，張采婕雖非典型政治人物，但有媒體對她報導、專訪，張女密切參與公眾議題，並藉此積累名氣，再對公共事務發揮影響力，張女對他人的指謫，應具備較高的忍受義務。

反過來說，誹謗案所涉及的「萊豬」爭議，案發時，絕對屬於國人最關心的政治性議題，網友的言論應受較高程度的保障，因此判網友無罪。

檢方上訴，認為劉姓網友未曾對張采婕賣的豬肉本身有何確認成分或來源的調查分析，所陳的根據難通過常人的檢驗或審查，沒有基本查證，不足以認有善意發表言論的餘地。檢方認為我國已開放含萊克多巴胺成分的美國豬肉進口，但國內社會許多民眾就萊克多巴胺殘留劑量對於人體健康的影響程度還有疑慮，這足讓肉舖的名譽、誠信、交易信用評價受影響，建請撤銷原判決。