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防詐騙 數位部規畫政府專用短碼簡訊「111」

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導

數位發展部唐鳳今天表示，為降低民眾遭到冒充政府簡訊詐騙的風險，數位部規畫政府專用短碼簡訊平臺，未來各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，以好記的3碼，讓民眾可以辨識簡訊確實為公部門發送。

數位部上午舉行媒體茶敘，部長唐鳳出席，向外界說明數位部重點政策、施政進度，並回應媒體提問。記者林伯東／攝影
數位部上午舉行媒體茶敘，部長唐鳳出席，向外界說明數位部重點政策、施政進度，並回應媒體提問。記者林伯東／攝影

數位部上午舉行媒體茶敘，部長唐鳳、次長闕河鳴次長、次長李懷仁次長、次長葉寧次長、產業署副署長胡貝蒂、資安署副署長林春吟，以及資安院院長何全德等人出席，向外界說明數位部重點政策、施政進度，並回應媒體提問。

唐部長在會中宣布，經行政院核定，政府專用短碼簡訊平臺將使用3碼「111」，作為政府機關專屬發送簡訊的短碼。數位部已協調電信業者，在簡訊發送端進行檢核把關，只有透過本平臺才能以「111」這3碼發送簡訊，確保從國內、國外所發送至民眾手機的簡訊，絕無法仿冒政府專用短碼。

數位部上午舉行媒體茶敘，部長唐鳳出席，向外界說明數位部重點政策、施政進度，並回應媒體提問。記者林伯東／攝影
數位部上午舉行媒體茶敘，部長唐鳳出席，向外界說明數位部重點政策、施政進度，並回應媒體提問。記者林伯東／攝影

唐鳳 資安 數位發展部 詐騙

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