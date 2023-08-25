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影／台南舞廳小姐酒後開車撞死人 警方同步酒駕防制
台南安平區發生21歲舞廳小姐酒駕肇事，導致晨運婦人死亡的憾事，台南市警局加強酒駕防制，第4、5分局長昨晚親自進入轄區舞廳、酒店及KTV等場所宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，提高攔檢酒駕強度，同時要求業者共同防制，切勿心存僥倖酒後駕車。
市警第4分局長王子雄親自帶隊至轄內列管酒後駕車飲酒的舞廳、酒店及KTV，並至各餐飲店、小吃部等提供酒精飲料場所，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」，提醒店家應共同防制酒後駕車。
同時，警方提供店家代駕服務車行名冊，加強宣導、約制，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必攔阻並幫忙代叫計程車，或提醒顧客代客駕車、指定駕駛。
此外，市警第5分局長陳宇桓昨晚也帶隊到轄區萬象舞廳臨檢，並向舞廳從業人員及顧客宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，飲酒後請尋求酒後代駕、家人接送，避免酒駕肇事悲劇發生。
警方也提醒，酒駕違規除需繳納罰鍰、吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者將公告姓名、照片及違法事實，得不償失。同時，在周邊道路實施封閉式攔檢稽查，加強酒駕取締。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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