稱車禍後手殘 臉書比YA照露馬腳…詐領400萬保險費判返還

嘉義縣唐姓女子因車禍經醫院救治後涉嫌佯裝手臂無法抬起、雙腳無法站立，瞞過醫師為她開具診斷證明書，據此向保險公司詐得400萬元理賠金；保險公司發現她的友人臉書竟然有唐女高舉雙手比YA姿勢因而提告詐欺；上訴台南高分院駁回判決詐欺取財罪確定，保險公司附帶民事要求返還400萬元保險理賠金。

唐女於2017年6月因交通事故，送往醫院救治，接受骨折復位固定手術，診斷為左肱骨幹粉碎性骨折、雙側恥骨骨折、左腓骨骨折、左腳大姆指骨折、硬腦膜下出血、左側腎臟血腫、左膝挫傷。同年11月回診時，經X光檢查結果顯示骨折已癒合、超音波檢查肩膀肌肉未破裂僅有發炎。她復診時，乘坐輪椅進入診間，涉嫌佯裝左手臂無法抬起、雙腳無法站立，醫生因無法判斷真實狀況，開立診斷證明書，唐女據此向保險公司申請理賠金400萬元。

2018年間保險公司發現唐女可以一手持助行器一手拿包包緩慢走上斜坡，懷疑她佯裝病情開始關注調查；在她友人臉書發布的照片中，看到唐女雙手高舉至耳朵上方比YA、雙手能同時拿物品、邊講電話步行下緩坡、雙手戴安全帽等，因此提告詐欺刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償要求返還400萬元理賠金。

唐女辯解左手確實殘廢，也失去功能，連打荷包蛋都沒有辦法，經過手術，打的鋼釘也未打好，左上肢確實失去功能等。

案經台南高分院刑事判決唐女犯詐欺取財罪確定。保險公司附帶請求民事賠償。