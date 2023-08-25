21歲女酒駕撞死晨運婦人 發道歉文「希望走的人是我」反遭留言灌爆

21歲魏姓女子前天涉嫌酒後駕車，在台南安平迎面撞上晨運孫姓婦人，孫婦頭頸重創，送醫判死腦死，家屬放棄搶救。魏女被依涉酒後駕車肇事致人於死罪嫌送辦後10萬元交保，昨晚一個與她同名臉書帳號發出一篇道歉文，未料發文一出，卻也引發網友留言灌爆。

21歲魏女前晚被依涉酒後駕車肇事致人於死罪嫌送辦後，檢方令10萬元交保。圖／讀者提供

她在文中指出，「在此我向大家以及受害人說聲對不起，我做一個錯誤的示範。我以為我喝了一點酒能夠保持清醒，就酒駕導致毀了一個家庭，我多麼希望走的人是我，現在難過的就不是婦人的家屬。各位很抱歉這兩天我都在警局、派出所，移至偵查隊，再移至地檢署，沒第一時間出來跟大家說對不起，對不起，做了一個過分至極的事情。我相信法律會給我最嚴厲的懲罰，我知道說抱歉沒有用，但我很愧疚，在這裡我鄭重跟各位說聲對不起。」

未料，此文一出，網友紛紛留言「鬼都不想看你這齣戲…陪葬比較實在！！」「坐牢坐到死吧，敗類活在世上浪費社會資源，牢飯改吃屎，在裡面被揍的不成人形」、「酒駕猴子」、「真犯錯假道歉，酒駕撞死人，車壞掉還在那邊罵，什麼心態」，也有網友認為「這樣還想減刑啊」、「妳還有心情在限時動態上發罵髒話以及下課等語的影片，顯見妳毫不在乎，也沒有後悔」。

然而，事發當下，魏女先將奧迪爛毀的畫面PO上IG限時動態，警員幫忙移車時，她卻在一旁飆罵三字經，呼氣酒測值高達每公升0.57毫克。消息傳開後引發眾怒，她急忙將IG、抖音帳號關閉，該同名臉書則人頭照反黑，刪光貼文，僅剩道歉文。