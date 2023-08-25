聽新聞
test
0:00 / 0:00

憲法法庭 挨批越線侵立法權

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法訴訟制度上路逾一年半，將大法官會議及解釋全面審判化，但隨異國親權案、幽靈人口案、一級毒品案等判決出爐，憲法法庭被質疑依政治和輿論挑案，標準不一，且介入審查個案事實，坐實「第四審」稱號，甚至主動指示如何立法，挨批侵害立法權、違反權力分立原則。

一名資深法官不滿販賣一級毒品判決，表示大法官在主文中具體指示修法完成前情輕法重個案可再減刑二分之一，直接造法、創設立法引發爭議，大法官過度崇尚自由法學，恣意揮灑權力，取代立法院的角色，宛如脫韁野馬。

多位法官都說，依現行法條，情輕法重個案除了可用刑法第五十九條減刑，若供出毒品來源而查獲共犯、自白者，也可依毒品危害防制條例第十七條再減刑；但憲法法庭判決讓沒有自白、供出來源的被告能直接再減刑二分之一，反而變相鼓勵不要自白、供出來源，不是很詭異嗎？

資深法官說，美國聯邦最高法院僅會督促修法，但不會介入立法，但我國憲法法庭侵害立法權，違反權力分立原則，且毫無牽制抗衡的力量，總有一天會變成司法怪獸踐踏民主。

他說，憲法訴訟化新制上路，大法官由「神」變回「人」，得像一般法官審判、判決，同樣也要接受外界放大檢視，「大法官政治任命就算了，但審判絕對不能被政治影響」，但如今大法官唯一在意的是政治、意識形態，令人對憲法裁判失望，更感到可怕，如何能相信審判獨立？

有法官指出，憲法法庭廢棄義大利商人與台灣空姐爭奪女兒親權案，成為首件裁判憲法審查案件，明顯是受輿論影響而挑案，且判決至今令不少家事法官忿忿不平，不專精於家事的大法官一道「聖旨」，讓小孩得站在父母糾紛的第一線，不考量子女最佳利益，也違背家事審理原則。

他說，大法官不如第一線法官了解案件，應尊重事實審法院的認定，但憲法法庭卻自詡為事實審，自認子女有能力陳述，根本是過度干預個案，逾越裁判憲法審查的界線。

大法官 憲法法庭 毒品

延伸閱讀

政院駁回四接公投訴願 王醒之批陳建仁中央集權、不排除提憲法訴訟

護海公投訴願遭駁 領銜人王醒之：不排除憲法訴訟

販賣一級毒品釋憲 司改會：解決情輕法重個案

非常上訴案被駁 王光祿聲請憲法審查遭裁定不受理

相關新聞

法界批國民法官「讓檢辯攻防不對等」

司法院與法務部今天擬開司法改革六周年成果發表記者會，但蔡政府司改最重要的國民法官新制今年元旦上路，還不到一年，愈來愈多法...

憲法法庭 挨批越線侵立法權

憲法訴訟制度上路逾一年半，將大法官會議及解釋全面審判化，但隨異國親權案、幽靈人口案、一級毒品案等判決出爐，憲法法庭被質疑...

被告無權拒國民法官 司法官籲修法

國民法官法上路以來，不少當事人聲請不要讓國民法官審，目前只有新北跟新竹兩個法院各裁准一件；當事人沒有權利拒絕國民法官，也...

扯鈴教練共諜案 收押增到7人

曾獲台灣扯鈴冠軍的中華民國扯鈴聯盟前常務理事魯紀賢，被控遭中共吸收在台發展共諜組織，以利誘手法吸收薪資不高的退役士官，檢...

台南女組頭遭擄被迫簽3千萬本票 14嫌分處4年6月至4月

台南林姓女組頭前年3月間由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3...

台南市警局近3年攔阻詐騙6都之冠 林右昌慰勉員警

內政部長林右昌24日南下視察糖鐵國家綠道台南段工程，同時也前往台南市警察局慰勉員警辛勞，林右昌肯定南警執行各項治安、交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦