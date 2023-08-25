憲法法庭 挨批越線侵立法權

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片 憲法訴訟制度上路逾一年半，將大法官會議及解釋全面審判化，但隨異國親權案、幽靈人口案、一級毒品案等判決出爐，憲法法庭被質疑依政治和輿論挑案，標準不一，且介入審查個案事實，坐實「第四審」稱號，甚至主動指示如何立法，挨批侵害立法權、違反權力分立原則。

一名資深法官不滿販賣一級毒品判決，表示大法官在主文中具體指示修法完成前情輕法重個案可再減刑二分之一，直接造法、創設立法引發爭議，大法官過度崇尚自由法學，恣意揮灑權力，取代立法院的角色，宛如脫韁野馬。

多位法官都說，依現行法條，情輕法重個案除了可用刑法第五十九條減刑，若供出毒品來源而查獲共犯、自白者，也可依毒品危害防制條例第十七條再減刑；但憲法法庭判決讓沒有自白、供出來源的被告能直接再減刑二分之一，反而變相鼓勵不要自白、供出來源，不是很詭異嗎？

資深法官說，美國聯邦最高法院僅會督促修法，但不會介入立法，但我國憲法法庭侵害立法權，違反權力分立原則，且毫無牽制抗衡的力量，總有一天會變成司法怪獸踐踏民主。

他說，憲法訴訟化新制上路，大法官由「神」變回「人」，得像一般法官審判、判決，同樣也要接受外界放大檢視，「大法官政治任命就算了，但審判絕對不能被政治影響」，但如今大法官唯一在意的是政治、意識形態，令人對憲法裁判失望，更感到可怕，如何能相信審判獨立？

有法官指出，憲法法庭廢棄義大利商人與台灣空姐爭奪女兒親權案，成為首件裁判憲法審查案件，明顯是受輿論影響而挑案，且判決至今令不少家事法官忿忿不平，不專精於家事的大法官一道「聖旨」，讓小孩得站在父母糾紛的第一線，不考量子女最佳利益，也違背家事審理原則。

他說，大法官不如第一線法官了解案件，應尊重事實審法院的認定，但憲法法庭卻自詡為事實審，自認子女有能力陳述，根本是過度干預個案，逾越裁判憲法審查的界線。