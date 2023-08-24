買把妹、交車禮小心假貨　警查獲3729件市值逾700萬　

林姓男子從大陸網購幾可亂真的BMW抱枕、MINI玩偶及Porsche雨傘等仿冒汽車商品，在網路以低於市價3折販售給汽車業務員當交車禮，也吸引買名牌商品把妹的消費者，半年獲利近百萬；保二總隊偵三隊警方接獲德國原廠公司檢舉，循線逮捕林男，並起出3729件、市值逾700萬的仿冒品。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊今年接獲德商拜耳汽車廠股份有限公司檢舉，指網路有人販售仿冒的BMW抱枕、MINI玩偶等汽車精品商品，於是展開調查。

警方發現網路賣家在網路販售標榜是原廠BMW商標的抱枕、帽子、玩偶、杯子、雨傘、吊飾、鑰匙包、保溫壺、收納箱、雨傘、杯子禮品組、浴巾、Mini商標玩偶及Porsche商標雨傘等琳瑯滿目商品，吸引汽車業務員上網搶購當交車禮，另有不少想把妹的消費者上鉤購買。

今年3月循線逮獲涉案的林姓男子（29歲），並在三民和仁武兩地倉庫起出3729件、市值逾700萬的仿冒品。

警方調查，林男從去年10月起到今年3月間，從大陸以成本150元到300元購進仿冒品，其中原廠帽子市價1800元，雨傘原價3700元，僅賣500元到1000，半年來獲利近百萬元，侵權逾700餘萬元。

保二警方將查獲的仿冒商品送鑑定，發現真品商品貼有原廠序號、雷射標籤及條碼，雨傘則有包裝袋和盒子包裝，但仿冒商品無雷射標籤、序號，僅有吊牌，雨傘仿冒品只有傘套。