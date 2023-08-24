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泡麵下藥拿電視線絞殺老婆 他監獄抄佛經二審減輕改判14年半徒刑
男子游政衛不滿沈姓妻子想離婚，在泡麵下安眠藥迷昏對方，再用電視線絞殺，事後想共赴黃泉但倖存，伴屍24小時才被人發現，一審依殺人罪判刑18年，褫奪公權10年，案件上訴，台灣高等法院今改判游男14年6月徒刑，褫奪公權8年，可上訴。
游政衛（29歲）不滿妻子要離婚，策畫殺人已有一段時間，他去年8月先上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜時，將藥摻在妻子的泡麵裡，等妻子入睡後，再拿電視線緊勒對方頸部。
沈女雖被下藥，但未昏睡，感覺脖子被異物纏繞緊勒，仍驚醒反抗，游未因此罷手，仍持續施力絞殺，直至妻子窒息死亡。案發後，游男企圖輕生，並向家人告別，游父見情況不對又連絡不上人，隔天晚上到游男住處查看，命案因此曝光；一審依殺人罪判刑18年。
案件上訴，高院開庭時，法官問及上訴理由，游說「刑期太長」；律師也替游辯護指出，游自始至終坦承犯行，因深愛妻子卻突然面對婚變打擊，且死者曾揚言搬出去和第三者同居，游受到極大壓力。
律師指出，雖游的犯案手法不可取，但他用安眠藥減輕妻子痛苦，犯後深感悔悟，盡力彌補過錯，並在監抄寫佛經回向妻子，犯後態度良好，又殺人平均刑度為11年9月，一審量刑18年確實過重。
公訴檢察官認為游預謀、計畫性犯罪，雖然在民事訴訟上認諾、對於死者家屬請求金額沒有意見，但根本不知道能否取得全額賠償，一審判18年量刑妥適，請求法院駁回上訴，維持一審判決。 ★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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