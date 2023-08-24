快訊

「2024太重要」闖侯友宜本命區 郭台銘高喊：我出來選大家挺我

離島首宗國民法官審案 金門賓士男酒駕遭重判9年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

離島首件國民法官審理案件，今天宣判，張姓男子酒後駕車致人於死案，經職業法官與國民法官審理、評議後，判處張男9年徒刑，全案可上訴。對此，金門地檢署表示，原本對張嫌求處9年6個月的刑期，國民法官的判決符合全民與檢方的期待。

此案在今天宣判，被告也到場聆聽判決，全程相當平靜；金門地方法院庭長黃建都表示，此案在21日進行國民法官選任，22日至23日中午，由合議庭3位法官與6位國民法官及2位備位國民法官，全體共同參與審判，經23日至24日上午進行評議，判決考量被告坦承全部犯行，酒後駕車之酒精濃度、違反道路交通安全規則之情節，事故後逃逸之犯罪情節，犯罪後尚未與被害人家屬達成和解，及檢察官之求刑等，因而量處各罪之刑度，並審酌被告回歸社會復原性等一切情狀。

判決張嫌犯不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪，處有期徒刑8年，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑2年。應執行有期徒刑9年。法院表示，此案與基隆地院的首件國民法官審理案，最大差別在於被告的違規情形嚴重，又把責任推給女友頂包。

檢方表示，張姓男子在1月11日深夜至翌日凌晨4時，分別在2處飲酒，明知飲酒仍開車，在凌晨4時57分許，行經金寧鄉環島西路2段頂埔下路段，以時速約93公里，自後方撞擊被害人機車車尾，導致被害人機車倒地後往右前方滑行約56.7公尺，被害人倒臥在距離撞擊點約65.7公尺處，身體多處受重創，經送醫，於當日上午6時許因胸腹部鈍傷、脊柱及主動脈斷裂、肋骨骨折、血氣胸及大出血等傷勢過重不治死亡。

張嫌在車禍後，得知被害人可能死亡，竟肇事逃逸，未下車查看，其後因友人發現車禍後，懷疑為張嫌所為，將張載回肇事現場，警察到場處理時，張嫌一度否認是駕駛，反將責任推給同行女友，但被眼尖警員發現張才是車主，經調閱沿線監視器，並向友人查證後，張才承認，張姓男子酒測值高達0.7MG/L。

多位國民法官表示，此次任務順利，跟專業法官合作，能讓此次判決更給被害家屬一個合理的判決，並符合社會大眾的期待。同時，國民法官也希望由國民法官的介入，讓人民更安心，藉由大家能參與，對於法律知識更完備、更成熟，且也能具有教育的意義。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門地方法院庭長黃建都表示，此次國民法官法選出的國民法官年齡及學歷的分佈都相當地平均，審理過程當中，執業法官與國民法官討論熱烈。記者蔡家蓁／攝影
金門地方法院庭長黃建都表示，此次國民法官法選出的國民法官年齡及學歷的分佈都相當地平均，審理過程當中，執業法官與國民法官討論熱烈。記者蔡家蓁／攝影
離島首件國民法官審理案件今天宣判，金門地院召開記者會說明宣判情形。記者蔡家蓁／攝影
離島首件國民法官審理案件今天宣判，金門地院召開記者會說明宣判情形。記者蔡家蓁／攝影

國民法官 金門 酒駕

延伸閱讀

越南移工遭打死案情複雜被告多 屏地院裁定不行國民法官

不在乎！3月前才釀死亡車禍 北市警熱點上1小時查獲4酒駕

台南安平區女子酒駕撞行人致死 警連5天大執法

「不酒駕，我行」北北桃交通局參與遊行 宣傳酒駕零容忍

相關新聞

酒店妹醉駕撞死人忙發IG「心疼車子」、交保後爆粗口 黃偉哲說話了

台南市安平區23日清晨發生酒駕車輛撞擊婦女的不幸憾事，58歲孫姓婦人經極力搶救後仍宣告不治，目前已依刑法公共危險罪及過失...

離島首宗國民法官審案 金門賓士男酒駕遭重判9年

離島首件國民法官審理案件，今天宣判，張姓男子酒後駕車致人於死案，經職業法官與國民法官審理、評議後，判處張男9年徒刑，全案...

高虹安詐助理費案承審法官出爐！曾審新店隨機殺人、中山警貪汙案

新竹市長高虹安涉嫌詐領擔任立委期間的國會辦公室費用，被台北地檢署依違反貪汙治罪條例、刑法使公務員登載不實罪嫌罪嫌起訴，台...

越南移工遭打死案情複雜被告多 屏地院裁定不行國民法官

今年1月越南籍範姓移工遭台灣人亂棒打死命案，全案起訴6人，此案為屏東縣首件適用國民法官審理。屏東地院合議庭今裁定，案情複...

台南安平區女子酒駕撞行人致死 警連5天大執法

台南市21歲魏姓女子昨天在安平區酒駕，正面撞擊路邊行人致死；警方今天起連續5天在安平區執行取締酒駕大執法，全力遏阻酒後駕...

72歲妻手刃90歲夫減至6年刑 高院：長照壓力無法排解

72歲王姓婦人去年在家中廁所推倒90歲蕭姓丈夫，拿水果刀朝丈夫胸口猛刺致死，一審審理時王婦稱對凶殺案「完全沒有印象」，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦