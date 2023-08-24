離島首宗國民法官審案 金門賓士男酒駕遭重判9年

離島首件國民法官審理案件，今天宣判，張姓男子酒後駕車致人於死案，經職業法官與國民法官審理、評議後，判處張男9年徒刑，全案可上訴。對此，金門地檢署表示，原本對張嫌求處9年6個月的刑期，國民法官的判決符合全民與檢方的期待。

此案在今天宣判，被告也到場聆聽判決，全程相當平靜；金門地方法院庭長黃建都表示，此案在21日進行國民法官選任，22日至23日中午，由合議庭3位法官與6位國民法官及2位備位國民法官，全體共同參與審判，經23日至24日上午進行評議，判決考量被告坦承全部犯行，酒後駕車之酒精濃度、違反道路交通安全規則之情節，事故後逃逸之犯罪情節，犯罪後尚未與被害人家屬達成和解，及檢察官之求刑等，因而量處各罪之刑度，並審酌被告回歸社會復原性等一切情狀。

判決張嫌犯不能安全駕駛動力交通工具致人死亡罪，處有期徒刑8年，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑2年。應執行有期徒刑9年。法院表示，此案與基隆地院的首件國民法官審理案，最大差別在於被告的違規情形嚴重，又把責任推給女友頂包。

檢方表示，張姓男子在1月11日深夜至翌日凌晨4時，分別在2處飲酒，明知飲酒仍開車，在凌晨4時57分許，行經金寧鄉環島西路2段頂埔下路段，以時速約93公里，自後方撞擊被害人機車車尾，導致被害人機車倒地後往右前方滑行約56.7公尺，被害人倒臥在距離撞擊點約65.7公尺處，身體多處受重創，經送醫，於當日上午6時許因胸腹部鈍傷、脊柱及主動脈斷裂、肋骨骨折、血氣胸及大出血等傷勢過重不治死亡。

張嫌在車禍後，得知被害人可能死亡，竟肇事逃逸，未下車查看，其後因友人發現車禍後，懷疑為張嫌所為，將張載回肇事現場，警察到場處理時，張嫌一度否認是駕駛，反將責任推給同行女友，但被眼尖警員發現張才是車主，經調閱沿線監視器，並向友人查證後，張才承認，張姓男子酒測值高達0.7MG/L。