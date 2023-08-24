高虹安詐助理費案承審法官出爐！曾審新店隨機殺人、中山警貪汙案
新竹市長高虹安涉嫌詐領擔任立委期間的國會辦公室費用，被台北地檢署依違反貪汙治罪條例、刑法使公務員登載不實罪嫌罪嫌起訴，台北地方法院今以人工抽籤分案，由法官蘇宏杰擔任受命法官，並由廖建傑擔任審判長、王沛元擔任陪席法官。
台北地院指出，檢方移審高虹安等5名被告涉嫌違反貪汙治罪條例案件，法院依刑事庭分案要點規定，經刑事庭組成審核小組決議屬於社會矚目的貪汙案件，核定為重大刑事案件，分案為112年度矚重訴字第1號。
法院表示，依分案要點規定，重大社會矚目案件由審核小組負責抽籤，採人工抽籤方式，今由審判長吳承學擔任抽籤手，最終由暢股法官蘇宏杰中籤擔任受命法官，法官廖建傑擔任審判長、王沛元擔任陪席法官。
中籤將承審高虹安案的合議庭成員也曾審理台北市大同區角頭出身的威震集團董事長吳明達買凶狙殺時任萬華青山宮主委黃清源，另經營賭場將贓款匯至中國大陸，今年8月16日依預備殺人、賭博罪判吳1年8月徒刑，沒收犯罪所得156萬元。
高虹安案審判長廖建傑也曾審理過新店隨機殺人案，凶嫌王秉華與妻子吵架後洩憤，在新北市持料理刀隨機刺死在路旁等姊姊的林姓機車騎士，一審判處王死刑；另外，廖建傑也曾承審中山分局員警貪汙收賄案。
高虹安被控在擔任立委期間壓榨助理共同虛報、浮報酬金及加班費46萬餘元，作為辦公室及個人私用，台北地檢署14日依偽造文書、貪汙治罪條例的利用職務詐取財物罪嫌起訴；檢方認為高虹安公私不分、貪圖小利，犯後態度不佳又試圖卸責助理，建請法院妥適量刑並宣告褫奪公權。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言