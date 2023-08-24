新竹棒球場案民眾黨議員喊起床辦案 新竹地檢署說話了

新竹棒球場缺失證據越來越多，民眾黨新竹市議員李國璋喊話新竹地檢署「不要再睡覺了」，市府團隊今年以來都已經將事證、物證補充提給檢方，但檢方自去年7月主動分案以來完全沒有具體進展。新竹地檢署今天也出面回應，表示已召開10餘次專案會議外，並傳喚相關涉案人持續偵查。

李國璋表示，自己去年11月也曾到地檢署按鈴申告市府的兒童醫院案涉嫌圖利，但迄今也沒開過1次偵查庭，讓他無奈「裝睡的人叫不醒」，希望檢方趕快起床做事。

李國璋也說，很多人都認為司法已經不具公信力，對比動輒上億的案子，市長高虹安涉嫌詐領助理費46萬元的案子反而更極為重視，過程中也不見所謂的偵查不公開，許多資料都外洩，企圖製造輿論來公審，政治力介入的痕跡斑斑。

新竹地檢署今天下午發布聲明指出，偵辦新竹棒球場相關案件迄今， 除已調取相關工程案卷、函詢、召開10餘次專案會議外，已於今年7月傳喚相關涉案人、證人、搜索等偵查作為，並持續不斷分析扣押所得的證據。

另新竹地檢署針對新竹市政府於昨日函送的棒球場改善評估報告，也會納入綜合評估。針對新竹棒球場的相關案件，新竹地檢署檢察官目前持續偵查中，對於社會各界的聲音、意見均予蒐集、留意，且本著毋枉毋縱、有利不利均注意的態度，持續積極偵辦。