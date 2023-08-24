越南移工遭打死案情複雜被告多 屏地院裁定不行國民法官

今年1月越南籍範姓移工遭台灣人亂棒打死命案，全案起訴6人，此案為屏東縣首件適用國民法官審理。屏東地院合議庭今裁定，案情複雜，量刑爭點高達15項，還涉共同正犯、幫助犯等艱澀法律概念，恐使國民法官因難以理解法律概念，而有評議困難可能，且光是證據調查程序至少2周，檢方、被告、被害人、被害人家屬都明確表示，希望不行國民參與審判等理由，裁定不行國民參與審判程序。

全案今年1月發生，屏東縣里港鄉某小吃部上班越南籍陳姓女子綽號亮亮，向台灣籍廖姓男友抱怨，小吃部工作時遭越南籍移工騷擾欺侮，廖得知後，通知林、鄒姓少年等人處理教訓，還交代不要在小吃部動手，等離開小吃部後，看到騎機車移工就開車衝撞，若搭白牌車就等下車後再開車撞擊。

林等人尾隨到高樹鄉移工宿舍，無辜受牽連越南籍範姓移工遭亂棒打9下，頭部重創，當場死亡，另有潭姓、阮姓等4名越籍移工受輕重傷。檢方偵辦後，依殺人、殺人未遂、藏匿犯人等罪起訴廖男等6人，該案屬故意犯罪發生死亡結果，檢方依國民法官法送屏東地院。

屏東地院合議庭經兩次協商、兩次準備程序庭，今裁定此案不行國民法官參與審判。合議庭裁定指出，此案應行國民參與審判之罪部分，4名被告答辯方向不同，經整理後事實，法律及量刑爭點高達15項，案情繁複程度可見一斑，更涉及共正犯與幫助犯區分，共謀共同正犯、共同正犯脫離及中止犯等艱澀法律概念的說明及認定，恐使國民法官因難以理解上開法律概念，有評議困難的可能。

合議庭裁定，檢方準備程序主張舉證計畫，被告林男、王男、王女的事實調查部分，聲請107項的書物證與勘驗手機錄影畫面。堪任檢辯雙方聲請調查證據繁多，準備程序中向檢方、辯護人確認花費時間，廖男部分12個全日審理期，其他5名被告至少8個全日審理期，案情繁雜，非經長久時日顯難完成審判。