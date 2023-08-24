台南安平區女子酒駕撞行人致死 警連5天大執法
台南市21歲魏姓女子昨天在安平區酒駕，正面撞擊路邊行人致死；警方今天起連續5天在安平區執行取締酒駕大執法，全力遏阻酒後駕車的僥倖心態。
轄管安平區的台南市警察局第四分局，今天起至28日展開取締酒駕大執法，將對酒駕易肇事熱點時段、路段，規劃組合警力實施封閉式攔檢稽查；首日查獲1件酒後駕車，涉嫌公共危險罪嫌，依法送辦。
第四分局統計，今年截至8月23日，安平區酒駕違規取締109件，其中涉犯公共危險罪嫌移送64件，未禮讓行人違規則取締125件。
台南市警局也發布新聞稿指出，警方將拉高取締酒駕強度，強化執法量能，溯源酒後駕車行為人酒駕前的飲酒地點，重新盤點轄內飲酒場所周邊道路及易發生酒後駕車熱點及高發時段，以作為酒後駕車防制勤務規劃參考重點。
市警局表示，台南今年1月至7月取締酒駕3982件，上半年酒駕傷亡事故334件，較去年同期減少57件。
台南市21歲魏姓女子昨天上午酒駕返家，途經安平區正面撞擊走在路邊的58歲孫姓婦人，孫婦重傷命危送醫，昨晚拔管去世，經台南地檢署訊後，魏女以新台幣10萬元交保。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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