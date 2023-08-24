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72歲妻手刃90歲夫減至6年刑 高院：長照壓力無法排解

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

72歲王姓婦人去年在家中廁所推倒90歲蕭姓丈夫，拿水果刀朝丈夫胸口猛刺致死，一審審理時王婦稱對凶殺案「完全沒有印象」，但法官不採信，依殺人罪判10年6月徒刑。王婦上訴，台灣高等法院考量她長年照顧丈夫、不曾離棄，選擇終結他生命是長期間的壓力無法排解，今改判6年徒刑。

王婦與丈夫結婚多年育有2子，她因酒精及藥物相關精神病史需定時服藥，平時需丈夫提醒照料。去年8月2日下午，王婦突然在自家廁所裡推倒丈夫並以水果刀攻擊，長子致電察覺異狀，通知次子返家。

桃園地方法院審理時，王婦稱對案發過程完全沒有印象，律師主張她有精神病史且長期服藥，事發時受疾病及藥物影響，辨識行為違法及控制行為能力明顯降低。一審指出，王婦警詢、偵訊過程曾敘述案發經過，明確表明案發地點是自家主臥室廁所，還說自己當時是看到一名男子闖進廁所才會推倒對方，以為對方是壞人，趁對方未起身之際，跑去廚房拿水果刀攻擊。

桃院認為王婦見丈夫倒地後沒有動靜，仍跑到廚房拿水果刀朝對方胸口攻擊，明顯有殺人犯意，雖稱受精神疾病影響，但醫院鑑定報告顯示她的疾病不會造成辨識行為能力下降，而且她案發後曾多次出入社區，神色與常人無異，且經檢驗王婦血液酒精濃度達118.4mg/dL，被認定是行凶後想藉由喝酒和服藥來改變現況，而不是行凶前酒精中毒。

一審認為王婦能記得凶案核心情節，又能完成複雜精密動作，可認她案發當下精神無問題，王婦在警詢時坦認犯行，只是「否認知悉被害人是丈夫」，犯後態度尚可，加上2個兒子都替她求情，希望能夠輕判，審酌她與丈夫過往相處情況、年事已高，判10年6月徒刑。

高院審理後認為王婦犯罪事證明確，但她殺人犯行與出於故舊恩怨、逞凶鬥狠、謀財害命或隨機殺人者迥然有別，審酌她犯案是偶發事件，並非預謀，而夫妻結婚同住逾50年，彼此相依為命，雖偶有爭吵，但無肢體衝突，感情還不錯。

高院說，本件為量刑上訴，蕭姓丈夫二度中風，身體狀況大不如前，心情鬱悶，家中氣氛低迷，多費妻子耐心排解情緒。而王婦年老後，長年為疾病所苦，難以入眠，因照料丈夫時間很長，在壓力的長期累積下終至「無法排解」，才會殺人。因婦人已72歲，又為疾病所苦，沒有前科紀錄，在二審審理時坦承認罪，已見悔悟之心，斟酌家屬請求從輕量刑，改判6年徒刑。

王姓婦人在家中廁所推倒90歲丈夫，拿水果刀猛刺胸口致死，台灣高等法院今依殺人罪判她6年徒刑。高院表示，王婦年老後，長年為疾病所苦，難以入眠，因照料丈夫時間很長，在壓力的長期累積下終至「無法排解」，才會殺人。資料照片。記者王宏舜／攝影
王姓婦人在家中廁所推倒90歲丈夫，拿水果刀猛刺胸口致死，台灣高等法院今依殺人罪判她6年徒刑。高院表示，王婦年老後，長年為疾病所苦，難以入眠，因照料丈夫時間很長，在壓力的長期累積下終至「無法排解」，才會殺人。資料照片。記者王宏舜／攝影

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