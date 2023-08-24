黑幫圍標核電廠16標案可易科罰金 台電公務員收賄判關5年6月

天道盟同心會金山會會長郭簡村從2016年起與營造公司張煌懋，糾集廠商圍標核電廠16項工程採購標案，決標金額共計1.9億餘元，其中檢廉追查，台電公司採購承辦人員賈儒龍從中收賄77萬餘元。士林地方法院審結，郭簡村犯妨害圍標罪等16罪，應執行得易科罰金之刑2年；公務員賈儒龍收賄罪，應執行5年6月，褫奪公權2年。

判決指出，郭簡村長期和張煌懋糾集廠商，圍標核一廠、核二廠工程採購標案，包含核電廠耐震、雨遮、圍籬、建築維護、邊坡地質災害救災等標案，支付決標金額2％至3%的借牌費用，借用他人名義投標，或協商廠方不為投標、不為價格競爭，再分配多家營造公司輪流得標承作標案，違反政府採購法。另，台電公司採購承辦人員賈儒龍，收受賄賂4次，金額共計77萬餘元。

檢廉追查，郭簡村涉嫌因核電廠標案，與許姓廠商有糾紛，對於邊坡救災案想以圍標方式獲得標案，懷疑許姓廠商私下找人投標，導致他多支付「搓圓仔湯」費用150萬元，並涉嫌教唆殺人，找小弟等人持西瓜刀砍人。郭簡村否認犯行，許先押他的包商簽本票，所以才要約談判，但因父親過世沒到場，如果真要找麻煩不會約在餐廳協商債務，大家都知報彼此住哪。

合議庭認為，被害人遭刀具、球棒揮砍毆打，最重的傷勢是小腿、大腿需縫合的撕裂傷，為金屬利器造成，其餘傷勢則是眼眶骨折、臉部撕裂傷等，雖檢方起訴殺人未遂，但合議庭審理認定為傷害罪，郭簡村犯教唆傷害罪，但此部分已撤告，諭知不受理判決。

合議庭審酌，賈儒龍擔任台電公司採購承辦人員，不思盡心戮力從公，竟利用承辦採購過程收賄共計77萬餘元，犯後認罪繳回全部犯罪所得，依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪4罪，判處應執行5年6月，褫奪公權2年。張煌懋行賄公務員、又與郭簡村共組圍標集團犯罪，依判處應執行1年6月，可易科罰金，褫奪公權1年。