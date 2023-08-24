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當代抽象藝術大師蕭勤辭世 15億繼承遺產官司浮上檯面

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

當代抽象藝術大師蕭勤6月辭世，身後價值約15億元畫作歸屬爆出爭議。蕭勤國際文化基金會主張畫作已贈基金會，南藝大校友後援會認為蕭勤遺孀奧地利籍Monika行動遭限制，今天集體到基金會想接出Monika未果，轄區派出所也來關切，繼承遺產官司也浮上檯面。

南藝大校友後援會指出，Monika HSIAO的妹妹Anna Unterberger 在訪台期間，曾試圖將Moinka 接來台北過生日，當日因為基金會未積極回應，而成Anna此行的遺憾。南藝大校友後援會為提供Monika更為安全、安穩的居住環境，在Monika胞妹Anna的授權、以及理律法律事務所於書信文件協助下，今天前往位於高雄前鎮區的會址，想護送Monika離開基金會。

南藝大造形所第一屆、在學期間與蕭勤老師夫婦多有互動的畢業生，今天到高雄，他們認為基金會執行長吳女士日前對於Anna的要求多所拖延、不願意配合，為避免當場發生衝突事件，也請前鎮街派出所派員維護秩序與全程錄影。

自稱受基金會委託說明的李女士表示，Monika並無所指的被不當對待，生活很正常，老師走了她當然很傷心，但在這裡15年過的很好，並沒有想離開台灣。兩人並無子女，Monika胞妹Anna15年也沒有來找過她，突然說要來帶她回去照顧。且蕭老師生前指定由基金會來照顧自己及妻子，把所有畫作捐給基金會，所以這也不是基金會董事長吳女士的財產，是政府的財產，也不能亂賣。要打官司也是跟政府打，不是跟吳女士打。且蕭大師在寫下「贈」字時，意識都很清楚。

南藝大校友後援會代表指出，是受Anna委託而來，Monica有表達要去台北再回奧地利，請尊重Monica的自由意志，台灣是民主自由的國家。結果被擋在門口，Monica正在裡面4樓，昨天雙方有通電話。去年9月4日蕭有跟學生提到立遺囑之事，9月16日在居住處要立遺囑時被打斷。

由於雙方僵持不下，前鎮派出所所長上樓探看後表示，現場看Monica行動是自由的，對話有稍微停頓、可溝通，因這件事涉及民事，雙方都有請律師，就等法院裁定。

南藝大校友後援會到蕭勤國際文化基金會，想接出蕭勤遺孀奧地利籍Monika，雙方僵持不下。圖／讀者提供
南藝大校友後援會到蕭勤國際文化基金會，想接出蕭勤遺孀奧地利籍Monika，雙方僵持不下。圖／讀者提供

立遺囑 畫作 財產

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