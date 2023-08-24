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工程師獨留3歲女兒在家「爬窗墜樓亡」 賠前妻140萬獲緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曹姓工程師今年4月獨留3歲女兒在家，下樓參加社區管委會會議，不料，女童爬上房間窗戶不慎墜樓身亡。曹男與前妻達成調解，依約分期賠償140萬元，士林地方法院依過失致死罪，判處曹男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑5年。

全案起源於，今年4月25日晚間8時，有目擊者發現，女童抓住7樓窗戶，身體懸掛在大樓外，立即通報管理員。北市消防局獲報後趕往大同區重慶北路二段某大樓，女童頭部受創、意識不清，送往馬偕醫院急救不治。前妻得知噩耗，提告曹男涉犯過失致死罪嫌。

士林地檢署起訴，曹男與前妻離婚後單獨撫養女兒，當晚6時許從幼兒園接回女兒，本應不得使6歲以下兒童獨處，晚上7點40分許卻留女兒在家，出門參加社區會議，當晚8時許，女兒不慎從房間窗戶跌落至人行道，出血性休克死亡。

法官審酌，曹男身為父親照顧年幼子女，本應多加注意、小心謹慎，竟一時疏忽，獨自留女兒在家造成墜樓死亡，曹男自己與前妻均痛失至親，曹男認罪且和前妻調解，將分期賠償140萬元，堪任認錯、無再犯之虞，全案依過失致死罪，判處6月徒刑，可易科罰金，緩刑5年，應給付女兒母親140萬元。可上訴。

女童從住家爬窗不慎墜落身亡。本報記者／翻攝
女童從住家爬窗不慎墜落身亡。本報記者／翻攝

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