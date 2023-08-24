退休警官被學弟開罰單 網友：警太盡忠職守會被調配邊彊

台中市一名男警嚴格執法取締交通違規，他日前攔查逆向騎車外送員，發現是退休警官，求情沒用，他分享自己執法過程，有網友嘆退休警官可悲，也有網友說，事實證明，盡忠職守的警察會被調配邊彊。

這名男警嚴格取締違停車輛，曾經一個月開罰單300多張，引發民怨，他也告發長官貪汙，去年從台中市區分局被調至大甲警分局。

調到鄉下派出所，男警仍堅持立場，也開設粉專和民眾分享他執勤和取締的案例，提醒大家不要違規，也會回答相關的法律常識，他認真執著的態度吸引很多臉書支持者，還有人看到他執法態度，都想爭取他調到自己所住地方服務，網友寫著「快來我們這」。

男警在自己粉專自我介紹，他從警10年，堅持只當一名基層員警，目前在台灣警察工作權益推動協會擔任常務理事，無給職，未違反公務員服務法。

他說「我也不是一畢業就這麼兇，直到學運期間跟台大教授李茂生的學生筆戰，發現自己論點站不住腳，乾脆採取「打不贏就加入」的思考模式，只要有人能夠說服我，我就朝那個方向去做，不斷精進修正自己的路線，希望能去做對的事情，不管要冒著多大的風險我都會去嘗試看看。」

他說後來改變也是因為一句話，「你們警察不能因為違停太多就消極處理。」他就讓大家看看積極的警察會變得怎麼樣。結果就是像大家看到的一樣，被針對性處分以及丟到邊疆。

他嚴格取締交通違規受到許多申訴和質疑，他說「很多人質疑我除了開單還會做什麼，我處理過一堆家暴案幫助受虐被害人，挺身爭取過台灣警察權益、跳過基隆河去救人、處理N件交通事故找出肇事逃逸的犯嫌等，我沒有必要一一向這些人解釋我對社會有什麼貢獻」。