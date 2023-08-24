台北市動物園遊客列車兩度失控終撞樹 賠償金額曝光

台北市立動物園遊客列車3年前二度失控偏離路線撞擊路樹而受損，動物園提告向李姓駕駛、派遣廠商亞東物業管理公司求償。台北地方法院判李、亞東公司應連帶賠償77萬餘元，可上訴。

動物園主張，雙方2019年12月31日簽約，由亞東公司派遣遊客列車駕駛人員，而李2020年10月8日下午2時許，駕駛20號遊客列車時，偏離柏油道路範圍，駛入水溝蓋、外側植被處，仍執意繼續行駛，導致再次「出軌」撞擊路樹，直到遊客緊急按鈴才停車。

動物園指出，李駕駛不當造成列車受損，亞東公司未善盡訓練和管理監督責任，要求李、亞東公司連帶賠償維修費用共102萬餘元。

亞東公司認為，動物園沒有通知有新型列車要給李駕駛，事前也沒有提供列車供教育訓練，且未修剪園內道路兩旁的路樹，李因不熟悉車廂增高、增寬，才會發生事故，動物園也應負過失責任。

李指出，動物園應說明要求他賠償價額的標準，與車輛損壞有何關聯，另發生事故的列車是新車，他是第一次開，動物園沒有教育訓練、路樹突出車道，應也有責任。

台北地院根據車輛損毀狀況、現場照片等證據，認為李沒有居中行駛，駕駛偏離路線，是事故發生主因，確實應負損害賠償責任，但動物園為修剪突出路緣的路樹是事故次因，應負2成過失責任。