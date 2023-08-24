奈良美智藝術品未拍出還能漲千萬 檢方處分書揭拍賣業潛規則

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聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾姓富商和王姓女子等人以65萬美元合購奈良美智的「Your Puppy」雕塑品，2020年曾男打算送拍，被王女以疫情會影響拍價為由打槍，事後曾發現王女將「Your Puppy」以118萬美元轉售，取得單獨所有權後，4個月後又以6416萬元拍出，害他損失3000萬價差，對王女提告詐欺，檢方偵辦後，發現雕塑品並未拍出，且曾男和王女達成調解，不起訴處分。

曾男為台灣知名藝術品收藏家，2018年6月間，曾男和陳姓友人、王女合資，以65萬美元購入「Your Puppy」雕塑品，2020年1月間，曾男提議將「Your Puppy」送拍，但王女認為疫情期間拍賣價格恐會大幅下跌，婉拒曾男的送拍提議。

同年3月間，王女向曾男告知，「Your Puppy」已被她以118萬美元（約台幣3540萬）轉售給香港籍楊姓友人，沒料事隔4個月後，曾男在藝術品拍賣公司「羅芙奧」網站看到「Your Puppy」的拍賣訊息，發覺該尊雕塑品已以6416萬元拍出，遠高於王女轉售的價格。

曾男質疑王女當時佯稱雕塑品售出，是為了低價取得藝術品的單獨所有權，再委託拍賣公司高價拍賣，前後就差了近3000萬元，認為王女違背他的委託任務，對王女、楊男提告詐欺及背信罪。

高雄地檢署偵辦時，因楊男傳喚未到，檢方去函藝品拍賣公司「羅芙奧」詢問拍賣經過，「羅芙奧」回函檢方表示，「Your Puppy」委拍人並非王女，當時現場競價僅5500萬元，遠低於底價6000萬，因此依委買合約規定，以5500萬元落槌取回，實際並未拍出。

「羅芙奧」解釋，網站顯示6416萬元成交價格，是包含落槌架及加計買方服務費所致，這是拍賣業慣例，實際上「Your Puppy」並未成交，因此沒有相關成交、收入款及稅務資料。

檢方認為，「羅芙奧」並無王女及她經營的藝術中心送拍紀錄，因此無法認定「Your Puppy」以6416萬元成交，考量曾男與王女達成調解，兩人糾紛應屬民事訴訟範圍，偵結不起訴王女及楊男。

奈良美智的「Your Puppy」雕塑品，在藝術品拍賣公司網站顯示成交價為6416萬元。取自「羅芙奧」網站。
奈良美智的「Your Puppy」雕塑品，在藝術品拍賣公司網站顯示成交價為6416萬元。取自「羅芙奧」網站。

藝術品 疫情 提告

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