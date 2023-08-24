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前議員李慶元掛布條批「安親班打人」 挨告妨害名譽再獲無罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市前議員李慶元5年前接獲檢舉指文山區某安親班人員毆打同社區陳姓里長，李在安親班大樓外牆懸掛布條，指安親班打人等，挨告妨害名譽，一審李慶元獲判無罪，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，再判李無罪。

李慶元2016年9月開始接獲陳情，指安親班違法，開始關切主管機關各項陳情案處理進度和結果，而他2019年6月間在里長同意下，於安親班大樓外懸掛布條「業者暴力打人」、「不當體罰、濫搞違建」、「挫傷，撕裂傷」、「慘啊」、「檢舉公安，慘遭痛毆」，並附上坐輪椅、手臂包紗布的照片。

安親班負責人提告李慶元加重誹謗罪嫌，檢察官偵結後起訴；李慶元否認犯罪，稱他當時身為民意代表，安親班業者除了蓋違建，也違法超收、違法使用娃娃車、體罰學生，才開記者會希望市政府能整頓，由於沒有成效，即張貼布條為市民發聲，他提醒學童家長安親班的問題，則攸關公共利益。

一審審理後認為，檢察官指控李慶元涉犯妨害名譽罪的證據，沒有達到一般人不致有所懷疑的程度，依「倘有懷疑，從被告之利益為解釋」、「被告應被推定為無罪」原則，判李慶元無罪；高院今維持一審判決。

台北市前議員李慶元。圖／聯合報系資料照片
台北市前議員李慶元。圖／聯合報系資料照片

安親班 李慶元 妨害名譽

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