前議員李慶元掛布條批「安親班打人」 挨告妨害名譽再獲無罪

台北市前議員李慶元5年前接獲檢舉指文山區某安親班人員毆打同社區陳姓里長，李在安親班大樓外牆懸掛布條，指安親班打人等，挨告妨害名譽，一審李慶元獲判無罪，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，再判李無罪。

李慶元2016年9月開始接獲陳情，指安親班違法，開始關切主管機關各項陳情案處理進度和結果，而他2019年6月間在里長同意下，於安親班大樓外懸掛布條「業者暴力打人」、「不當體罰、濫搞違建」、「挫傷，撕裂傷」、「慘啊」、「檢舉公安，慘遭痛毆」，並附上坐輪椅、手臂包紗布的照片。

安親班負責人提告李慶元加重誹謗罪嫌，檢察官偵結後起訴；李慶元否認犯罪，稱他當時身為民意代表，安親班業者除了蓋違建，也違法超收、違法使用娃娃車、體罰學生，才開記者會希望市政府能整頓，由於沒有成效，即張貼布條為市民發聲，他提醒學童家長安親班的問題，則攸關公共利益。