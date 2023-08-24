檢察官劉承武開管委會遭錄影直播 住戶挨告個資法二審再獲無罪

台北地檢署檢察官劉承武處理大樓管委會紛爭，遭許姓住戶錄影、直播，許將資料提供給周刊記者爆料，劉自訴許違反個人資料保護法、強制罪，一審判許無罪，劉不服提上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍判許無罪。

劉承武自訴主張，他2020年3月4日當選宏普社區管理委員會委員、再經推選為主任委員，許同年7月14日在管委會會議上擅自錄影，經他4度制止不聽，還將他的個資提供給周刊記者作成平面報導，違反個資法。

劉指出，許2020年7月23日在管委會會議中持攝影機直播，走到他前方50公分處擋住他，妨害他與宏普社區管理中心何姓經理對望，涉強制罪。

許表示，管委會會議在公開場合，任何人都可以自由進出，因對劉承武處理事情的過程有疑慮，怕公共設施隨便點交掉，為保障住戶權益才錄影，沒有違反個資法。

一審認為社區管理費負擔、公共設施點交為全體住戶關注，許公布影像，目的是要引起輿論重視，有關公益，非不當利用。許被訴強制罪部分，法院認為劉主張許妨害他與何姓經理對望，無證據可佐，且劉可以移至他處再與人對望，判許無罪。

二審開庭時，劉承武說自1992年開始投資房地產，每次投資都對，他甚至分享自己的紫微斗數、追求正財，卻遭許醜化人格、虛構事實，變成他在咆哮住戶，目的就是要影響他的長官與同事印象，繼而占領主委之位。

劉形容許絕頂聰明，卻「唯利是圖、假公濟私」醜化他，他一審撤回告訴乃論告訴後，遭汐止一家財神宮通靈人士斥責「你沒犯錯，和解是禍國殃民」。