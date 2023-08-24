快訊

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

因電影最長的一日對反攻大陸有信心？ 蔣中正爭取美國支持

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

第一餐吃這些！陳盈潔入監第一晚 桃園女監：吃得少、睡不好

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台語歌壇大姊大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪獲刑3年2月定讞，昨午發監執行，矯正署桃園女子監獄副典獄長林佩誼表示，新收入監服刑的受刑人由於需要適應新環境，特別是首次入監執行者，難免會有不安與壓力，編號0639陳姓受刑人入監第一晚吃得少，醫師看診後，服用提供藥物才入睡。

林佩誼說明，獄方為協助新入監的收容人能盡快適應環境、安心服刑，皆安排有教輔人員適時地給予關懷輔導，同時也發給受刑人生活手冊，協助新收受刑人瞭解監獄內各項作息等規定，讓他們能夠適應服刑環境。

桃園女監表示，陳姓受刑人入監後，配住於新收10人舍房後，安排醫師看診，提供藥物服用，同時在教輔人員的輔導下，協助舒緩她的情緒壓力。昨晚收容人的伙食餐點有咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲及金薯排骨湯，陳僅有些許進食，尚能配合作息時間入睡。至於今天早餐提供的豆漿及芋泥包子，陳姓受刑人都吃光了，獄方會持續注意她的情況，給予適切處遇。

台語歌壇大姊大陳盈潔因案判刑定讞，昨午至桃園女子監獄發監執行，入獄第一晚吃得少睡不好，不過今天早餐的豆漿及芋泥包子全吃光了。記者陳恩惠／攝影
台語歌壇大姊大陳盈潔因案判刑定讞，昨午至桃園女子監獄發監執行，入獄第一晚吃得少睡不好，不過今天早餐的豆漿及芋泥包子全吃光了。記者陳恩惠／攝影

受刑人 醫師 監獄 陳盈潔

延伸閱讀

陳盈潔抱病入獄 昔日秀場老友向娃心疼發聲

台語歌手陳盈潔今送桃園女監 入獄第一餐吃這些

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這特色」恐致病情退化

陳盈潔抱病入獄 昔日秀場老友向娃心疼發聲

相關新聞

顧寶明千萬遺產爭奪戰！長女告繼母偽造文書、侵占起訴

喜劇大師顧寶明去年3月因心肺衰竭過世，但他隔年忌日前夕，由顧寶明與第一任妻子所生的女兒顧乃玠，卻指控第三任妻子繼母陳燕青...

屏東3部落哥哥強制猥褻女青年 一人選上代表...各判4年半

屏東縣某原鄉返鄉女青年20多歲小音（化名）去年11月初在她臉書公開沉重痛描述，她在去年父親節遭三名「部落哥哥」侵害，其中...

陳盈潔入監第一晚 桃園女監：吃得少、睡不好

台語歌壇大姊大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪獲刑3年2月定讞，昨午發監執行，矯正署桃園女子監獄副典獄長林佩誼表示，新收入監服...

八大女「求上岸」 倒追大學男同學...61封示愛電郵嚇到他

28歲吳姓女子在臉書看到大學男同學事業有成，一個月傳了61封電郵向男同學示愛，稱自己從事八大行業，2年累了，要男同學娶她...

柯文哲台中看板遭惡搞長小鬍子 塗鴉男落網稱：一時好玩

總統大選倒數，各政黨在路口掛設看板宣傳，昨台中市神岡區一面民眾黨總統參選人柯文哲看板，遭人以黑筆在柯眉毛、眼睛塗鴉，甚至...

酒駕追撞！公共危險送辦、吊照 警「這疏失」肇事人統統沒事

劉姓男子去年6月開營業貨櫃曳引車，行經基隆市七堵區大同街與大華二路口，因行車不慎，自後碰撞前方停等唐男駕駛自用小客車。劉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦