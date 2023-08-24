第一餐吃這些！陳盈潔入監第一晚 桃園女監：吃得少、睡不好
台語歌壇大姊大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪獲刑3年2月定讞，昨午發監執行，矯正署桃園女子監獄副典獄長林佩誼表示，新收入監服刑的受刑人由於需要適應新環境，特別是首次入監執行者，難免會有不安與壓力，編號0639陳姓受刑人入監第一晚吃得少，醫師看診後，服用提供藥物才入睡。
林佩誼說明，獄方為協助新入監的收容人能盡快適應環境、安心服刑，皆安排有教輔人員適時地給予關懷輔導，同時也發給受刑人生活手冊，協助新收受刑人瞭解監獄內各項作息等規定，讓他們能夠適應服刑環境。
桃園女監表示，陳姓受刑人入監後，配住於新收10人舍房後，安排醫師看診，提供藥物服用，同時在教輔人員的輔導下，協助舒緩她的情緒壓力。昨晚收容人的伙食餐點有咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲及金薯排骨湯，陳僅有些許進食，尚能配合作息時間入睡。至於今天早餐提供的豆漿及芋泥包子，陳姓受刑人都吃光了，獄方會持續注意她的情況，給予適切處遇。
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