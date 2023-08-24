第一餐吃這些！陳盈潔入監第一晚 桃園女監：吃得少、睡不好

台語歌壇大姊大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪獲刑3年2月定讞，昨午發監執行，矯正署桃園女子監獄副典獄長林佩誼表示，新收入監服刑的受刑人由於需要適應新環境，特別是首次入監執行者，難免會有不安與壓力，編號0639陳姓受刑人入監第一晚吃得少，醫師看診後，服用提供藥物才入睡。

林佩誼說明，獄方為協助新入監的收容人能盡快適應環境、安心服刑，皆安排有教輔人員適時地給予關懷輔導，同時也發給受刑人生活手冊，協助新收受刑人瞭解監獄內各項作息等規定，讓他們能夠適應服刑環境。