柯文哲台中看板遭惡搞長小鬍子 塗鴉男落網稱：一時好玩

總統大選倒數，各政黨在路口掛設看板宣傳，昨台中市神岡區一面民眾黨總統參選人柯文哲看板，遭人以黑筆在柯眉毛、眼睛塗鴉，甚至畫上小鬍子，看板位在公車站牌前，引人側目。神岡所警方昨中午巡邏發現，指派鑑識到場採證，昨逮捕涉案60歲林姓男子，林稱一時好玩塗鴉，沒想到這麼嚴重。警詢後依毀損罪嫌、社會秩序維護法移送。

昨天中午12點多，神岡分駐所員警巡邏經過中山路仁愛公園公車站牌，發現對面圍牆懸掛的民眾黨總統參選人柯文哲看板，其臉部眉毛、眼睛遭人以黑筆塗鴉，還長出小鬍子，由於大選將近，觸動警方敏感神經，立即通報並啟動調查。

豐原警分局指出，雖然未接獲民眾報案，但警方昨天立即調閱相關監視器，深夜11點多追查出62歲林男涉案，通知到案說明。

林男供稱，自己無特別政黨傾向，因一時興起好玩塗鴉，沒想到這麼嚴重，相當後悔。警方表示，林男依毀損罪嫌及社會秩序維護法偵辦。