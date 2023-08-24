顧寶明千萬遺產爭奪戰！長女告繼母偽造文書、侵占起訴

喜劇大師顧寶明去年3月因心肺衰竭過世，但他隔年忌日前夕，由顧寶明與第一任妻子所生的女兒顧乃玠，卻指控第三任妻子繼母陳燕青，在父親留下的上千萬銀行存款分次轉入自己個人帳戶，為此對陳女提告，陳女則辯稱因財產為夫妻共有。台北地檢署今偵結，認定陳女涉嫌偽造文書及侵占顧寶明遺產共1058萬3320元，將陳女依法起訴並建請法院宣告沒收不法所得。

檢方調查，顧寶明出道長達45年的，與第一任妻子生下顧乃玠，與第二任妻子生下一子，55歲時迎娶小他33歲的第三任妻子陳燕青，而陳女甚至比顧乃玠還小7歲。

顧寶明過世後，顧乃玠負責處理父親遺產，向國稅局調閱財產清冊，竟發現在父親過世後10天，其華南銀行700萬元銀行定存就被解約，連同原本200多萬的活存，透過網路銀行，分為100、200萬不等的金額，匯入陳燕青新光銀行帳戶。